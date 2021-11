Federico Cherubini, il dirigente Juve subentrato a Paratici

29-11-2021 10:22

L’avvicendamento atteso, in una Juventus stremata dalla vicenda Super Lega e da scelte condivise ma non efficaci, si è consumato nel primo pomeriggio del 26 maggio, quando sul sito ufficiale della società compare il comunicato che rende di dominio pubblico quanto sussurrato, fino ad allora. Fabio Paratici, dopo 11 anni alla Juventus, prima al fianco di Giuseppe Marotta (oggi all’Inter, domani chissà) poi solo al comando lascia, nella stagione più complicata al fianco del suo pari e successore, Federico Cherubini.

L’anno difficile dei Fabio Paratici

Nulla di sorprendente, se si inquadra la vicenda in una stagione così travagliata, addirittura rissosa, segnata da litigi e conflitti assai poco in linea con lo stile Juve dell’Avvocato Agnelli e del presidente Giampiero Boniperti. Federico Cherubini, in una nemesi bianconera, ha assunto il ruolo che è stato di Fabio Paratici il quale attendeva un rinnovo da mesi che non è mai giunto. E che si trova, in questa stagione calcistica, investito di problemi sportivi e non scaturiti dalle indagini della magistratura.

Chi è Federico Cherubini

Nato a Foligno il 4 gennaio del 1971, Cherubini è stato un attaccante di livello dilettantistico, prima dell’inizio della carriera da dirigente nella squadra locale; in quegli anni la sua strada si incrocia con quella di Paratici e Giuseppe Marotta, allora entrambi alla Sampdoria. Da dirigente prosegue la sua carriera nel Perugia, approcci che non portano tuttavia Cherubini a lasciare il club umbro. Poi nel 2012 la chiamata che non si può rifiutare: la Juventus.

La sua scesa, all’interno della società degli Agnelli, è continua e si occupa prima del settore giovanile e del monitoraggio dei calciatori in prestito in Serie B e in Serie C. Direttore del settore giovanile, quindi della Primavera, dell’Under 23, vice direttore della prima squadra ed infine ‘Head of Football Teams & Technical Areas’. Dal 15 ottobre 2020, con l’ultima importante riorganizzazione interna, è diventato Football Director a riporto diretto proprio di Fabio Paratici. Con il 2021, la nomina di Men’s Teams Director

