Donnarumma: "Sarei contento se vincesse il Napoli lo scudetto"

06-12-2022 16:38

Nel corso di “Peppy Night Show”, trasmissione del comico Peppe Iodice, Donnarumma ha ammesso: “Non so perchè dal mio approdo al Milan ci sono stati alcuni dubbi sul mio amore per Napoli, ma in realtà amo Napoli. E’ la mia città e non c’è dubbio su questo. Scudetto del Napoli? Sarei contento, troppo“.

Sul famoso video inviato allo zio divenuto poi virale sui social, Donnarumma ha aggiunto: “Dopo la partita tra Milan e Napoli ero a cena con tutta la mia famiglia, uno dei miei parenti mi dice ‘facciamo un video scherzo a un nostro zio’. Dopodiché mi contattò un mio amico e mi manda il video e dissi a questo mio parente ‘A chi hai mandato il video’ e lui mi rispose ‘Guarda che ce l’hanno tutti’. Andai a dormire pensando ‘Riman succere nu burdell‘ (‘domani succede un macello’, ndr)”.