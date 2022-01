Doohan: “Ecco perché Valentino Rossi lasciò la Honda”

17-01-2022 17:57

L’ex campione di motociclismo Mick Doohan ha svelato, nel documentario intitolato Tales of Valentino ed edito da MotoGP, perché Valentino Rossi lasciò la Honda, pur avendo dominato in quegli anni. “Si mostrarono arroganti in Honda, troppo sicuri della loro moto e non rispettavano il lavoro svolto da Valentino per loro”.

A Ibiza, fu poi Davide Brivio a convincere il Dottore al clamoroso passaggio in Yamaha: “Era febbraio del 2003. Fu una conversazione semplice. Gli dissi: abbiamo bisogno di un pilota come te nel nostro team, perché non vieni? Poi gli mostrai un Dvd con le immagini degli ex campioni Yamaha: Agostini, Roberts, Lawson, Rainey. E gli spiegai: potresti essere il quinto”.

