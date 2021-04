Dopo i disservizi di Inter-Cagliari arriva la risposta di Dazn

E’ arrivata la decisione di Dazn in seguito alle proteste degli abbonati che non hanno potuto seguire per lunghi tratti la partita tra Inter e Cagliari giocatasi domenica scorsa alle 12,30. La tv a pagamento, in segno di scusa per il disagio, ha deciso di regalare un mese gratis ai suoi abbonati.

Tuttavia la richiesta di non pagare l’abbonamento per un mese andrà fatta entro il 31 maggio. Il mese gratuito è riservato esclusivamente agli abbonati colpiti dal disservizio e ciascuno di loro riceverà una mail con il link di attivazione sulla propria casella di posta elettronica. Al termine del mese gratuito, l’abbonamento continuerà alle condizioni in vigore, salvo, naturalmente, l’eventuale disdetta da parte dell’abbonato.

OMNISPORT | 15-04-2021 15:55