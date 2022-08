Dopo Juve-Bremer l'Inter subisce un altro sorpasso: tifosi infuriati

26-08-2022 10:29

C’è un clima di grande tensione tra l’Inter e i suoi tifosi dopo le ultime notizie di mercato riguardanti il settore difensivo. La dirigenza nerazzurra sarebbe ormai decisa a puntare su Francesco Acerbi, fedelissimo di Simone Inzaghi alla Lazio, per completare il pacchetto arretrato: il centrale 34enne, però, non piace ai tifosi dell’Inter, che avrebbero preferito puntare su Trevoh Chalobah, in uscita dal Chelsea.

Inter, altra beffa dopo Bremer

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe però del tutto abbandonato la pista Chalobah a causa dell’inserimento forte sul difensore del Milan, che pure cerca un elemento per completare il reparto arretrato. Dopo quello subito dalla Juventus su Gleison Bremer, dunque, l’Inter sarebbe stata vittima di un nuovo sorpasso in fase di mercato.

La rabbia dei tifosi dell’Inter

La notizia ha immediatamente scatenato la reazione sui social network dei tifosi nerazzurri, furiosi non solo perché l’Inter ha scelto Acerbi, ma anche perché ancora una volta un club concorrente è riuscito a battere Marotta.

“Si sapeva dall’inizio che arrivava Acerbi… tutti questi giri per prendere in giro i tifosi… Speriamo a questo punto che resti Skriniar viste le ‘minacce’ del presidente del Psg”, il commetno di Marina. “Mamma mia come siamo messi male, addirittura farsi soffiare un giocatore dal Milan. Povera mia Inter come ti hanno ridotta, siamo sul lastrico”, si duole Carmine.

I tifosi dell’Inter rimpiangono Moratti

“Siamo veramente ridotti male. Neanche un prestito possiamo permetterci, addirittura battuti dal Milan”, aggiunge Roberto. Luciano si rammarica per il mancato arrivo di Chalobah: “Questo è forte ma noi siamo poveri in canna, senza un euro come puoi pensare d’affrontare squadroni come Bayern e Barça? Boh! Prendere Acerbi è come non aver preso nessuno, soldi buttati, perché l’ingaggio glielo devi pagare…”.

“Se queste sono le premesse è ovvio che uno sceglie il Milan piuttosto che l’Inter, oppure la Juve come ha fatto Bremer”, sottolinea Emanuele. Romolo, infine, rimpiange il passato: “Moratti riprenditi la tua Inter come ai vecchi tempi”.

