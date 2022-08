Inter, è in arrivo per Simone Inzaghi il colpo tanto desiderato

26-08-2022 09:07

L’Inter ha vinto nelle prime due giornate di campionato e la rosa che ha a disposizione Simone Inzaghi è sicuramente una delle più forti del campionato, per alcuni anche la più forte come ha dichiarato ieri in conferenza stampa Sarri, in vista del match contro i nerazzurri all’Olimpico. Marotta però non si accontenta e vuole regalare qualche altro colpo al tecnico, che recentemente si è lamentato.

Inter, lo sfogo di Inzaghi

Dopo il match contro il Lecce infatti, Inzaghi ha mandato un chiaro messaggio alla società nerazzurra sul mercato: “La società sa le caratteristiche che voglio per il centrale, e ci sta lavorando. Non mi va di ridere su questo argomento, noi lottiamo per vincere: vedo che le altre squadre acquistano tutti i giorni mentre dell’Inter si parla solo delle cessioni“.

Inzaghi è soddisfatto della rosa a disposizione e infatti l’Inter ha bloccato il mercato in uscita, ma ha fatto una richiesta specifica: “Di mercato se n’è parlato tanto, la squadra deve rimanere questa: ci manca un centrale al posto di Ranocchia, e la società sta provvedendo a prenderlo. Ora abbiamo solo De Vrij e un ragazzo della Primavera”.

Inter, in arrivo Acerbi

L’Inter sta per accontentare il suo allenatore. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, Francesco Acerbi è pronto per diventare un nuovo giocatore nerazzurro e potrebbe arrivare a Milano già lunedì, dopo il match con la Lazio. In settimana c’è stato l’incontro con Pastorello, agente del giocatore, nella sede dell’Inter e il summit è andato bene. Le due società hanno già trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, il nodo rimane la questione delle due mensilità.

Inzaghi è pronto quindi a riabbracciare Acerbi, giocatore che alla Lazio ha allenato per tre anni dal 2018 al 2021, vincendo due trofei e riportando la Lazio in Champions League nel 2020, anno in cui i biancocelesti hanno anche lottato per lo scudetto prima dell’avvento del Covid. Il difensore campione d’Europa con l’Italia sarà sicuramente più di un panchinaro e verrà impiegato in caso di necessità. Il tecnico nerazzurro si fida ciecamente di Acerbi.

