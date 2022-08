Sorteggio Champions: le avversarie di Juve, Milan, Inter e Napoli. La diretta

25-08-2022 17:29

SEGUI IL LIVE

Prima del sorteggio è stato premiato Arrigo Sacchi col “President’s Award”. Successivamente per il pescaggio sono stati chiamati i due centrocampisti Altintop e Yaya Touré.

I GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2022-23

Gruppo A

Ajax

Liverpool

Gruppo B

Porto

Atletico Madrid

Gruppo C

Bayern Monaco

Barcellona

Gruppo D

Eintracht Francoforte

Tottenham

Gruppo E

Milan

Chelsea

Gruppo F

Real Madrid

Lipsia

Gruppo G

Manchester City

Siviglia

Gruppo H

PSG

Juventus

Dopo gli ultimi verdetti degli spareggi di Champions League è tutto pronto a Istanbul per il sorteggio dei gironi, con quattro squadre italiane coinvolte: Milan, Juve, Inter e Napoli. La fase a gironi prenderà il via il 6/7 settembre. La 2ª giornata è in programma il 13/14 settembre, la 3ª il 4/5 ottobre, la 4ª il 11/12 ottobre, la 5ª il 25/26 ottobre e l’ultima il 1/2 novembre. Le prime due di ogni girone si qualificheranno agli ottavi, le terze andranno in Europa League e le quarte saranno eliminate dai tornei continentali. Le squadre della stessa nazione non potranno affrontarsi nella prima fase.

Champions, le squadre nelle quattro fasce

Milan in prima fascia grazie al titolo di campioni d’Italia, Juve in seconda fascia essendo tra le migliori otto nel ranking Uefa, solo terza fascia per Inter e Napoli. Per il calcolo del ranking vengono considerati i risultati ottenuti dai club nelle cinque precedenti stagioni di Champions League, Europa League e Conference League. Ogni stagione i club portano a sè un punteggio in base a quanto fatto.

FASCIA 1: Milan, Real Madrid, Eintracht Francoforte, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Porto, Ajax

FASCIA 2: Juve, Chelsea, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, Tottenham, Liverpool.

FASCIA 3: Inter, Napoli, Borussia Dortmund, RedBull Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Benfica, Sporting, Bayer Leverkusen

FASCIA 4: Marsiglia, Celtic, Bruges, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Dinamo Zagabria, Copenaghen,

Glasgow Rangers