Dopo l'Italia, Milevski avvisa il Portogallo: "Non ci fermeremo qui"

28-03-2022 22:18

Il tecnico della Macedonia del Nord Milevski, dopo aver eliminato l’Italia nella semfinale dei playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale, crede nell’impresa di poter battere anche il Portogallo: “Abbiamo vinto in trasferta contro una delle migliori squadre del mondo, l’Italia campione d’Europa in carica”.

Milevski promette: “Non ci fermeremo qui, un altro, ultimo, passo ci aspetta per raggiungere il Mondiale. Siamo sulla buona strada per confermare perché siamo tra le 20 migliori squadre d’Europa”.

OMNISPORT