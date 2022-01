Dopo Vlahovic, la Fiorentina accelera: offerta per Cabral

25-01-2022 12:56

Il future prossimo di Dusan Vlahovic si tinge sempre più di bianconero.

Dopo l’apertura del ds della Fiorentina Daniele Pradè alla cessione del centravanti serbo già durante il mercato di gennaio, pena il rischio di perdere il giocatore a parametro zero a giugno 2023 vista la volontà del centravanti di non rinnovare il contratto, e dopo la disponibilità a trattare con la Juventus, arriva anche la notizia che la Fiorentina è già al lavoro per individuare il sostituto del capocannoniere del campionato.

Il profilo indivudato è quello del brasiliano Arthur Cabral, attualmente in forza al Basilea.

Il giocatore, classe ’98, e seguito anche dal Venezia la scorsa estate, è già da tempo nei radar del club gigliato che lo aveva scelto come erede ideale di Vlahovic, al punto che la trattativa con il Basilea viene già data per vicina alla chiusura.

La Fiorentina ha offerto 14 milioni di euro più di due di bonus per assicurarsi il cartellino del giocatore, dal canto proprio favorevole al trasferimento.

