Doppio colpo del PSG in Serie A: Skriniar e Scamacca ad un passo

Il PSG ha deciso di cercare i propri rinforzi nel calcio italiano. Nello specifico, il ricco club francese vuole portarsi a Parigi Milan Skriniar e Gianluca Scamacca, due elementi di grande valore e potenziale.

Inter, il PSG pronto a tutto per Skriniar

Al momento, come raccontato da Sky Sport, ci sarebbe ancora distanza tra la proposta del PSG per Milan Skriniar (50 milioni di euro) e la richiesta del club nerazzurro (non meno di 70). Tuttavia la trattativa è ben indirizzata e la sensazione è che la fumata bianca non sia tanto lontana.

Il PSG ha scelto Milan Skriniar per rendere la propria difesa ancor più impenetrabile. Diverse indiscrezioni provenienti da Parigi parlando di una possibile nuova proposta all’Inter decisamente più interessante che possa, finalmente, sbloccare la trattativa e fare del difensore slovacco un nuovo giocatore del PSG.

PSG, Scamacca è considerato un investimento per il futuro

Gianluca Scamacca è indubbiamente uno degli attaccanti azzurri più interessanti in circolazione. Accostato alla Juventus, il centravanti classe 1999 del Sassuolo sarebbe ormai vicino alla firma con il PSG. Anche in questo caso, ci sarebbe ancora distanza tra domanda e offerta.

Il PSG non vorrebbe spendere più di 30/35 milioni di euro per Gianluca Scamacca mentre il Sassuolo vorrebbe almeno 40/45 milioni di euro. Con un piccolo sforzo in più da parte della società parigina, l’accordo dovrebbe diventare ufficiale. Da ricordare che anche il CT Roberto Mancini ha “invitato” Gianluca Scamacca a mettersi in gioco all’estero.

PSG: non solo acquisti, tanti sul mercato

Il PSG non è concentrato solo sugli acquisti. Diversi i giocatori attualmente in rosa che potrebbero partire. Sarebbero, secondo Le Parisien, ben 11 i giocatori in esubero. Con l’arrivo del nuovo tecnico Christophe Galtier, diversi elementi non avranno più spazio.

Come, ad esempio, Mauro Icardi che pare destinato a fare le valigie. Diverse le possibili destinazioni per l’ex attaccante dell’Inter. Si è parlato anche della suggestione Monza. Probabile che il PSG partecipi al pagamento di una parte dell’ingaggio di Maurito (circa 10 milioni di euro a stagione). Un altro in uscita è Leandro Paredes, centrocampista che tanto piace alla Juventus (si pensa ad uno scambio con Adrien Rabiot).

