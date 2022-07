01-07-2022 23:21

Nelle ultimissime ore si sono diffuse alcune voci che hanno poi trovato conferma da diversi addetti ai lavori, anche ai massimi livelli: il Monza ha contattato non solo Mauro Icardi del PSG, ma anche l’entourage di Paulo Dybala. Una trattativa pazza, forse impossibile, ma dove i brianzoli hanno provato a unire il genio di Adriano Galliani e le diverse cose comune dei due attaccanti per arrivare a comporre la coppia d’attacco che forse sarebbe la numero 1 della Serie A.

Entrambi argentini, entrambi reduci da una stagione difficile, tutti e due innamorati dell’Italia e del nostro calcio e infine seguiti da agenti non proprio tradizionali. La moglie Wanda Nara per Icardi e un amico di famiglia come Jorge Antun per l’ex numero 10 della Juve. L’idea del Monza è lavorare sotto traccia fino agli ultimi giorni di mercato, dove il guizzo del Condor Galliani potrebbe rivelarsi decisivo. Magari non per entrambi: anche solo uno dei due porterebbe il Monza sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori del calcio mondiale. Non solo per la presenza di Berlusconi e Galliani.