Monza scatenato, è non è certo una novità vista la lunga lista di nomi accostata ai brianzoli praticamente in tutti i ruoli. Stavolta il nome nuovo emerso nelle ultime ore è quello di Andrea Petagna. L’ex Napoli e Milan è una vecchia conoscenza di Galliani, dai tempi della Primavera rossonera, e visto il poco spazio anche in questa stagione per lui agli ordini di Spalletti, potrebbero esserci i margini per chiudere l’affare.

Rimane però da convincere il Napoli, che avendo Mertens sul piede di partenza, deve per il momento avere in rosa almeno un vice Osimhen. Le prime voci che filtrano, raccontano qualche perplessità nel giocatore che non vorrebbe mettersi nuovamente, dopo l’esperienza nelle file della Spal, nella lotta per la salvezza con il neopromossa Monza. Infine la richiesta economica: il Napoli vorrebbe circa 10 milioni di euro per privarsi del centravanti.

