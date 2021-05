Doppio colpo della Virtus Bologna femminile: arrivano Zandalasini e Lardo

La Virtus Segafredo Bologna vuole fare le cose in grande con la sua squadra femminile: in un solo colpo ha ingaggiato il ct dell’Italia donne Lino Lardo e la stella della nazionale Cecilia Zandalasini. Il 61enne tecnico ha allenato in passato, tra le altre, Reggio Calabria, Milano, Virtus Bologna maschile, Roma e Udine, ed è head coach azzurro femminile dallo scorso 26 luglio. La 25enne ala nativa di Broni proviene dal Fenerbahce, dove nel 2019 ha vinto il campionato turco, e in passato ha giocato nella Geas Sesto San Giovanni, a Schio, dove in quattro stagioni ha vinto tre scudetti, quattro Supercoppe italiane e quattro Coppe Italia, e in WNBA nelle Minnesota Lynx, vincendo l’anello nel 2017.

OMNISPORT | 20-05-2021 13:14