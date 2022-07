Doppio colpo Virtus Bologna sotto canestro: firmati Mickey e Bako

13-07-2022 18:23

Si è dovuto attendere forse più tempo del previsto, considerate le diverse voci di mercato che sono circolate nelle ultime settimane in quel di Bologna, sponda Virtus. Ma nella giornata di oggi, la squadra vice-campione d’Italia ha ufficializzato non uno, ma ben due colpi in entrata di spessore internazionale. I primi di quello che probabilmente sarà un movimentato mercato estivo.

Jordan Mickey è un nuovo giocatore della Virtus Bologna. Lo statunitense – ex Boston Celtics e Miami Heat in NBA – ha giocato la scorsa stagione in Russia, a San Pietroburgo, con la maglia dello Zenit. 15 punti di media per lui nella VTB League, 10 in Eurolega; cifre davvero pregevoli. Insieme a Shengelia, formerà una coppia di ali forti decisamente versatile e di altissimo profilo anche per l’Europa.

Il secondo colpo di giornata è stato poi Ismael Bako, ventisettenne centro belga di 208 cm che ha giocato a Manresa nella passata stagione. L’anno precedente, Bako vestì la maglia dell’Asvel, col quale ha vinto il campionato francese.

Virtus che dunque risponde alle uscite di Amedeo Tessitori, Amar Alibegovic e Jakarr Sampson con due nuovi innesti nel giro di poche ore. A questi doveva aggiungersi anche Achille Polonara, che ora però sembra destinato a tradire il Fenerbahce per gli acerrimi rivali dell’Efes, campione in carica.