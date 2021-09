Doppio ko nello Spezia: Agudelo e Colley fuori almeno un mese

Oltre ad un avvio di campionato complicato, lo Spezia si ritrova a dover fare i conti anche con gli infortuni. Kevin Agudelo ed Ebrima Colley, saranno costretti a fermarsi ai box.

Il fantasista colombiano, come fa sapere la ‘Gazzetta dello Sport’, dovrà star fuori 40 giorni; l’attaccante arrivato in prestito dall’Atalanta, invece, ne avrà per un mese: “Lo Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Kevin Agudelo – recita la nota ufficiale dello Spezia – hanno evidenziato una frattura sottocorticale del V metatarso del piede destro”.

Per Colley, invece, il problema è di natura muscolare: “Gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della gamba destra, riportata in occasione della gara di campionato disputata contro l’Udinese”.

Una doppia tegola che non aiuta Thiago Motta, chiamato a risollevare uno Spezia reduce da 2 sconfitte e un pareggio nelle prime 3 giornate di Serie A.

OMNISPORT | 17-09-2021 11:38