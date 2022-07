Dorothea Wierer non si ferma: "Il segreto è il gruppo"

16-07-2022 16:13

Dorothea Wierer alla Gazzetta dello Sport sente ancora lontana l’ora del ritiro: “Diciamo che sono molto soddisfatta di quanto ho fatto in carriera. Mi manca solo l’oro olimpico ma quello ormai… Voglio gareggiare ancora per continuare a mettermi in gioco”.

La chiave è il gruppo azzurro: “Credo che qualcosa posso ancora farla, sennò ovviamente avrei smesso. Ora mi concentro sugli allenamenti e poi quando sarà l’ora delle gare spero di andare bene e di spingere il più forte possibile. A me piace proprio il gruppo, la squadra. Senza di loro non riuscirei mai ad allenarmi sempre da sola. È bello fare fatica insieme e quella è la cosa più importante per me”.