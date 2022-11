Dortmund, buone notizie per Haller

25-11-2022 14:38

Fortunatamente sono arrivate buone notizie su Haller. Lo stesso attaccante del Borussia Dortmund, sui propri canali social, ha annunciato: “Il prossimo passo nel processo di riabilitazione. Il secondo intervento è andato bene. Un grazie al team medico per l’aiuto quotidiano. Non vedo l’ora di ricominciare il resto della riabilitazione”.

Lo stesso Haller aveva reso noto la necessità del nuovo intervento: “Come pianificato fin dall’inizio, dopo la chemio sono state prese in considerazione diverse possibilità. La battaglia contro il cancro non è finita: dovrò sottopormi a un’operazione per eliminare definitivamente questo tumore che mi tiene lontano dal campo”. L’obiettivo, ovviamente, è quello di tornare a giocare dopo mesi difficili, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo.