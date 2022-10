10-10-2022 | 08:45

La Serie A, per il triennio 2021-24, segna un clamoroso cambiamento nel calcio italiano. Dopo anni di egemonia Sky, i diritti sulle partite sono da quest'anno e per i prossimi tre, appannaggio di Dazn. Dazn trasmetterà quindi tutte le partite del campionato di Serie A. Dei 10 match previsti, 7 si possono vedere in esclusiva solo su Dazn, mentre 3 sono in condivisione con Sky. Fare un abbonamento con Dazn consente quindi a tutti gli appassionati di essere certi di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore, i big match, gli scontri-salvezza: insomma tutto. I possessori di un abbonamento Sky devono cercare di capire, di volta in volta cosa c'è in programmazione sulla piattaforma a cui sono legati.

Quest'anno però c'è una novità: Sky e DAZN hanno siglato un accordo tale per cui gli abbonati Sky potranno sottoscrivere un’opzione per vedere una selezione di eventi attraverso il nuovo canale Zona DAZN. Zona DAZN offrirà un intero palinsesto di programmi di approfondimento e contenuti originali DAZN oltre a mandare in onda le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN.

Adesso parliamo del match tra Fiorentina e Lazio. Fiorentina-Lazio è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 9 punti e la Lazio che invece è al 6° posto in classifica con 17 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Jonathan Ikoné con 1 rete.

La Lazio ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Ciro Immobile con 5 reti.

Fiorentina-Lazio si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Lazio è il signor Fabio Maresca di Napoli coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni e Andrea Zingarelli. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2022/23 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Partita : Fiorentina-Lazio

: Fiorentina-Lazio Data : lunedì 10 ottobre 2022

: lunedì 10 ottobre 2022 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Fabio Maresca

Fiorentina-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 10-10-2022. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky Sport Calcio . Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

Come posso attivare il canale Zona DAZN?

I clienti DAZN possono attivare Zona DAZN sul proprio decoder entrando sulla sezione My Account del sito di DAZN, mentre i clienti che non hanno un abbonamento alla piattaforma possono aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere eventualmente l’opzione per vedere il canale Zona DAZN.

Quanto costa l'abbonamento a DAZN?

Da quest'anno DAZN mette a disposizione due tipi di abbonamento:

DAZN Plus : utilizzo fino a 6 dispositivi con al massimo 2 in luoghi diversi. Costo: 39,99 al mese

: utilizzo fino a 6 dispositivi con al massimo 2 in luoghi diversi. Costo: 39,99 al mese DAZN Standard: utilizzo fino a 2 dispositivi con al massimo 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet della propria abitazione. Costo: 29,99 al mese.

Quali sono i dispositivi che supportano Dazn?

Le partite trasmesse da Dazn possono essere fruite su questi dispositivi:

Televisioni : Amazon Fire TV; Amazon Fire TV Stick; Android TV; Apple TV; Google Chromecast; LG Smart TV, Smartcast; Panasonic Smart TV; Samsung Tizen TV; Sony Android TV; Hisense TV;

: Amazon Fire TV; Amazon Fire TV Stick; Android TV; Apple TV; Google Chromecast; LG Smart TV, Smartcast; Panasonic Smart TV; Samsung Tizen TV; Sony Android TV; Hisense TV; Gaming : PlayStation 4, Pro; Playstation 5; Xbox One, One S; Xbox One X; Xbox Series X | S;

: PlayStation 4, Pro; Playstation 5; Xbox One, One S; Xbox One X; Xbox Series X | S; Dispositivi mobili: iPhone, iPad, Smartphone e tablet Android, Tablet Amazon Fire.

Ricordiamo che Dazn è una piattaforma che consente di connettere fino a 6 dispositivi e di vedere le partite in streaming su 2 dispositivi contemporaneamente, purché collegati a internet.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Kouame, Jovic, Ikoné. All. Italiano

LAZIO: (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Domande Frequenti (FAQ) Quando si gioca Fiorentina - Lazio? La gara tra Fiorentina e Lazio si giocherà lunedì 10 ottobre 2022 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Lazio? L'arbitro del match sarà Fabio Maresca Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Lazio sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Fiorentina - Lazio? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Lazio? Stadio Artemio Franchi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Jonathan Ikoné con 1 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Ciro Immobile con 5 gol Chi trasmette la partita Fiorentina - Lazio? La partita tra Fiorentina e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky

