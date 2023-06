Dove vedere Italia-Spagna in diretta tv e streaming gratis, semifinale Uefa Nations League 2022/2023

Gli Azzurri di Roberto Mancini affrontano i ragazzi di De La Fuente, la gara di semifinale di Nations League rappresenta il quarantesimo incontro che Italia e Furie Rosse si affrontano in ambito internazionale

15-06-2023 10:57

Ci siamo: questa sera, giovedì 15 giugno, alle ore 20.45, prenderà il via la semifinale delle “finals four” della Uefa Nations League tra Spagna ed Italia. La gara si giocherà in Olanda, precisamente allo stadio De Grolsh Veste nella città di Enshede. La vincente tra Italia e Spagna affronta poi, in finale, la Croazia che – nella serata di ieri – ha superato l’Olanda.

I ragazzi del commissario tecnico Roberto Mancini proveranno a raggiungere Madrid e compagni in finale, il primo ostacolo è la Spagna. Si tratta della 40esima volta che Italia e Furie Rosse si affrontano in ambito internazionale, a conferma della grande tradizione che le due nazionali rivestono nel mondo del calcio europeo e mondiale.

Quando si gioca Italia-Spagna

La gara dell’Italia nelle fasi finale della Uefa Nations League è alle porte. Oggi 15 giugno 2023, è in programma allo stadio De Grolsh Veste nella città di Enshede la semifinale tra Italia e Spagna. Come visto, il fischio d’inizio del match in programma è alle ore 20.45, in campo i ragazzi dei commissari tecnici Mancini e De La Fuente si daranno battaglia.

Partita: Italia-Spagna

Data: giovedì 15 giugno 2023

Orario: 20.45

TV: Rai1, Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Football (203)

Streaming: RaiPlay, NOW e SkyGO

SEGUI ITALIA-SPAGNA IN DIRETTA STREAMING SU NOW

Dove vedere in tv e streaming Italia-Spagna

La telecronaca Italia Spagna è in chiaro sui canali di Rai 1 ed è anche possibile vederla per gli abbonati e Sky Sport. Sarà possibile vedere il match d’andata sia in chiaro, sia tramite gli abbonamenti. Il match sarà visibile anche in streaming con RaiPlay, Non Tv e Sky Go.

L’arbitro di Italia-Spagna, seconda semifinale della Nations League 2022-23, sarà Slavko Vincic. Il fischietto sloveno dirigerà la sfida che giovedì sera, a Enschede (fischio d’inizio ore 20.45), vedrà gli azzurri di Roberto Mancini affrontare le Furie Rosse di Luis De La Fuente.

Dove seguire la diretta testuale di Italia-Spagna

Va ricordato che, chi vincerà la gara, affronterà la Croazia in finale. Se invece preferisci seguire Italia-Spagna in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport .

Informazioni utili su Italia-Spana

