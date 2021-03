Dove vedere Juve-Porto in tv e streaming: è in chiaro o su Sky?

Per la Juve è la gara dell’anno. Dentro o fuori dalla Champions 202o-21. Si parte dall’1-2 della partita di andata e per i bianconeri l’impresa è tutt’altro che scontata. L’annata è decisamente balorda per i 9 volte campioni d’Italia e il ricambio generazionale sta avendo una gestazione troppo lunga. Il ritardo in campionato sembra incolmabile, la finale di Coppa Italia in qualche modo è stata raggiunta ma il passaggio ai quarti di finale di Champions sembra essere il classico momento cruciale della stagione anche per capire se Pirlo sia effettivamente un allenatore da Juve oppure un esperimento mal riuscito.

Come fa a passare la Juve contro il Porto

Si parte dal punteggio di 1-2 della gara d’andata. La Juve per passare deve solo vincere e non subire gol oppure vincere con più di 2 gol di scarto. Con l’1-0 il passaggio è garantito perché se il punteggio aggregato andata-ritorno è 2-2, conta doppio il gol segnato in trasferta. Con il 2-1 al termine dei 90 minuti si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Con risultati come 2-0, 3-1 passa la Juve; mentre con vittorie con più gol ma solo 1 di scarto tra le due squadre (es 3-2, 4-3 etc) passa il Porto sempre per via del valore doppio che hanno i gol segnati in trasferta. Con un pareggio o con una vittoria del Porto, a passare sarebbe la squadra portoghese.

Dove vedere in tv la partita Juve-Porto di Champions

Juve-Porto, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions 2020-21, si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Quando si gioca: martedì 9 marzo 2021

martedì 9 marzo 2021 A che ora si gioca: ore 21

ore 21 Chi la trasmette (pay tv): Sky, canale 252

Sky, canale 252 Chi la trasmette (in chiaro): Canale5

Canale5 Streaming : Sky-Go per tutti gli utenti Sky e per tutti gli altri sulla piattaforma Mediasetplay.

: Sky-Go per tutti gli utenti Sky e per tutti gli altri sulla piattaforma Mediasetplay. Per chi invece preferisce seguirla in live testuale, la migliore diretta è su Virgilio Sport

Juve-Porto: arbitro della partita

Juve-Porto è arbitrata da uno staff arbitrale tutto olandese:

ARBITRO: Kuipers (Olanda)

Kuipers (Olanda) ASSISTENTI: Sander Van Roekel-Zeinstra (Olanda)

Sander Van Roekel-Zeinstra (Olanda) IV UOMO: Nijhuis (Olanda)

Nijhuis (Olanda) VAR: Van Boekel (Olanda)

Van Boekel (Olanda) ASS. VAR: Higler (Olanda)

Juve-Porto: le probabili formazioni

Pirlo dovrebbe schierare una formazione molto diversa rispetto a quella dell’andata e soprattutto di sabato scorso contro la Lazio. Peserà sicuramente l’assenza di Danilo e pure quella di Bentancur. Rilancio di Arthur e Bonucci dal primo minuto. In avanti Morata in coppia con CR7, Chiesa alle loro spalle con Ramsey. Panchina almeno inizialmente quindi per Bernardeschi e McKennie. Conceicao dal canto suo può schierare la formazione migliore e promette battaglia.

JUVE (4-4-2)

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo

PORTO (4-4-2)

Marchesin; Manafá, Mbemba, Pepe, Sanusi; Otavio, Uribe, Sergio Oliveira, Corona; Marega, Taremi

VIRGILIO SPORT | 09-03-2021 12:05