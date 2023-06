Dove vedere Lecco-Foggia in diretta tv e streaming gratis, finale playoff Serie C 2022/2023

Il Foggia di Delio Rossi cerca la rimonta in trasferta ai danni Lecco allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco nella giornata di domenica 18 giugno 2023. Ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

18-06-2023 12:39

Ci siamo: nel pomeriggio di domenica 18 giugno, alle ore 17.30, prenderà il via la gara di ritorno della finale dei playoff di Serie C tra Lecco e Foggia. L’andata è terminata con la vittoria per 1-2 del Lecco allo stadio Zaccheria di Foggia, ma l’arbitraggio non è stato ben accolto e condiviso dal pubblico rossonero.

Al termine dei novanta minuti di oggi si vedrà chi otterrà la promozione in Serie B insieme a Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro. Allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, davanti al pubblico lombardo, prenderà il via la gara più importante dell’anno per Foschi (mister del Lecco) e per i suoi ragazzi. Dall’altra parte, il tecnico del Foggia, Delio Rossi, proverà a ribaltare il risultato ed a riportare il Foggia in Serie B.

Quando si gioca Lecco-Foggia

La gara di ritorno della finale playoff dell’edizione 2022/23 di Serie C è in programma oggi, domenica 18 giugno allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Il fischio d’inizio del match sarà alle ore 17:30. In campo Lecco e Foggia.

Partita: Lecco-Foggia

Data: domenica 18 giugno 2023

Orario: 17,30

Diretta tv : Rai2, Sky Sport Summer (canale 201 Sky), Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport Summer HD 239, Sky Sport Calcio HD 240, Sky Sport Calcio HD 249 e Sky Sport 251

: Rai2, Sky Sport Summer (canale 201 Sky), Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport Summer HD 239, Sky Sport Calcio HD 240, Sky Sport Calcio HD 249 e Sky Sport 251 Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Eleven Sports e OneFootball

SEGUI FOGGIA-LECCO IN DIRETTA STREAMING SU NOW

Dove vedere in tv e streaming Foggia-Lecco

La telecronaca di Lecco-Foggia è in chiaro su Rai 2, e sarà trasmessa agli abbonati di Eleven Sport e Sky Sport. Sarà possibile vedere il match d’andata sia in chiaro, sia tramite gli abbonamenti o comprando direttamente il singolo match sulle piattaforme predisposte alla trasmissione dell’evento.

Sarà l’arbitro Davide Di Marco della sezione A.I.A. di Ciampino a dirigere la gara di ritorno delle finali playoff del 18 giugno 2023 tra Lecco e Foggia allo Stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco.

Dove seguire la diretta testuale di Foggia-Lecco

Se invece preferisci seguire Lecco -Foggia in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport .

Informazioni utili su Foggia-Lecco

