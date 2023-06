Playoff Serie C: il Foggia sogna un'altra grande rimonta, ma il Lecco ci crede

Domenica alle 17:30 il ritorno dello spareggio per determinare l'ultima promossa in B con Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro. All'andata 2-1 dei lombardi in trasferta.

È tutto quasi pronto. Il gran finale della stagione 2022-2023 della Serie C sta per arrivare, con l’attesissima gara di ritorno del playoff promozione fra Lecco e Foggia. Le due squadre scenderanno in campo domenica 18 giugno alle ore 17:30 allo Stadio Rigamonti-Ceppi, dove i padroni di casa avranno un grande vantaggio dopo il 2-1 dell’andata in trasferta allo Zaccheria.

Foggia, obiettivo ennesima rimonta

La storia del Foggia in questi playoff di Serie C ha quasi sempre parlato di grandi rimonte. Era già successo nel primo turno della fase nazionale contro l’Audace Cerignola: prima la sconfitta per 4-1 in trasferta, anche se a pochi chilometri di distanza, e poi la vittoria per 3-0 in casa. Quindi, il secondo turno con il Crotone: 1-0 all’andata e il pareggio per 2-2 in Calabria al ritorno.

Poi è iniziata la final four e c’è stata l’incredibile semifinale con il Pescara. 2-2 allo Zaccheria e un 2-2 tiratissimo all’Adriatico, dove i rossoneri di Delio Rossi hanno sempre rimontato il grande ex Zdenek Zeman fino al successo ai calci di rigore. Ora l’obiettivo di ripetere l’impresa anche con il Lecco, dopo la sconfitta per 1-2 della gara di martedì scorso.

Lecco, tutto per difendere il vantaggio

Però dall’altro lato del campo ci sarà il Lecco di Luciano Foschi. Una squadra forte, che proprio in rimonta si è presa la vittoria nella partita d’andata fuori casa. Nel primo turno nazionale ha superato l’Ancona dopo due pareggi per 2-2 e 1-1. Poi un’importante rimonta contro il Pordenone: ko in casa per 1-0 e successo per 3-1 in trasferta.

Così i lombardi sono arrivati alla delicata semifinale contro il Cesena, dove anche qui è servita una bella rimonta. Sconfitto in casa all’andata per 2-1, il Lecco si è imposto 1-0 al ritorno in trasferta per poi vincere dopo la lotteria dei calci di rigore. Nei due turni precedenti non ha mai vinto davanti al pubblico amico, ma stavolta basterà un pari.

Un grande sogno chiamato Serie B

Il sogno e l’obiettivo delle due formazioni sarà appunto la promozione in Serie B, per far compagnia a Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro, ovvero le tre vincitrici dei gironi della C 2022-2023. Il Lecco manca dal campionato cadetto da ben 50 anni, con l’ultima partecipazione nella stagione 1972-1973. Ora a Foschi e i suoi giocatori il compito di far esultare di nuovo la piazza.

Il Foggia non partecipa alla B da molto meno tempo, dato che l’ultima stagione in cadetteria è stata la 2018-2019 conclusa addirittura con il fallimento e la retrocessione in D. Ora la possibilità per Rossi e i suoi calciatori di ribaltare ancora una volta i pronostici e i risultati della prima gara per un nuovo grande salto nel calcio che conta.