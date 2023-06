Serie C, finale andata playoff Foggia-Lecco: 12mila tifosi, stadio esaurito per la promozione. Diretta

FOGGIA (3-5-2): J. Domingo Dalmasso, A. Rizzo, I. Kontek, A. Schenetti, I. Ogunseye, D. Peralta, D. Leo, M. Frigerio, B. Bjarkason, G. Di Noia, F. Costa

A disposizione: M. Raccichini, D. Thiam Ngagne, A. Garattoni, D. Di Pasquale, G. Beretta, D. Petermann, T. Markic, D. Iacoponi, M. Odjer, P. Capogna, O. Rutjens

All: Rossi Delio

LECCO (3-4-3): R. Melgrati, V. Celjak, M. Tordini, L. Pinzauti, S. Girelli, E. Zambataro, F. Lepore, A. Bianconi, G. Galli, F. Zuccon, N. Buso

A disposizione: S. Stucchi, F. Maffi, C. Maldini, P. Enrici, E. Lakti, L. Scapuzzi, M. Battistini, L. Stanga, C. Martorelli, C. Ilari, F. Cusumano, C. Bunino, D. Mangni, F. Ardizzone

All: Foschi Luciano