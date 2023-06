Dove vedere Foggia-Lecco in diretta tv e streaming gratis, finale playoff Serie C 2022/2023

Il Foggia di Delio Rossi cerca la vittoria in casa ai danni Lecco allo stadio Zaccheria di Foggia nella giornata di martedì 13 giugno 2023. Ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

13-06-2023 11:38

Ci siamo: questa sera, martedì 13 giugno, alle ore 21.30, prenderà il via la gara d’andata della finale dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco. Il ritorno si giocherà a Lecco domenica 18 giugno, al termine della doppia sfida si vedrà chi otterrà la promozione in Serie B insieme a Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro. Allo stadio Zaccheria di Foggia, davanti a tutto il popolo rossonero, prenderà il via la gara più importante dell’anno per Delio Rossi ed i suoi ragazzi. Dall’altra parte, il tecnico del Lecco, Luciano Foschi, darà sicuramente battaglia in modo tale da potersi giocare il passaggio del turno in casa, davanti al proprio pubblico.

Quando si gioca Foggia-Lecco

La prima gara dell’andata della finale playoff dell’edizione 2022/23 di Serie C è in programma oggi, martedì 13 giugno allo stadio Zaccheria di Foggia. Il fischio d’inizio del match sarà alle ore 21:30. In campo Foggia e Lecco.

Partita: Foggia-Lecco

Data: martedì 13 giugno 2023

Orario: 21,30

TV: RaiSport HD, Sky Sport Football (canale 203 Sky) e Sky Sport 251

Streaming: RaiPlay, SkyGo, Eleven Sports e OneFootball

Dove vedere in tv e streaming Foggia-Lecco

La telecronaca di Foggia-Lecco è in chiaro su Rai Sport Hd e per gli abbonati di Eleven Sport e Sky Sport. Sarà possibile vedere il match d’andata sia in chiaro, sia tramite gli abbonamenti o comprando direttamente il singolo match sulle piattaforme predisposte alla trasmissione dell’evento.

Sarà l’arbitro Kevin Bonacina della sezione A.I.A. di Bergamo a dirigere la gara di andata delle finali playoff del 13 giugno 2023 tra Foggia e Lecco allo stadio Zaccheria di Foggia. A coadiuvare il direttore di gara, ci saranno gli assistenti Khaled Bahri (Sassari) e Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona).

Dove seguire la diretta testuale di Foggia-Lecco

Se invece preferisci seguire Foggia-Lecco in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport .

Informazioni utili su Foggia-Lecco

