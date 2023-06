Playoff serie C, il Foggia di Rossi beffa il Pescara di Zeman e vola in finale

Dopo il 2-2 dello Zaccheria, i pugliesi rimontano due volte gli abruzzesi e li battono 4-3 nella lotteria dei rigori dell'Adriatico. Ora si giocheranno la promozione contro il Lecco.

08-06-2023 23:45

Fra Pescara e Foggia alla fine a prevalere è stata la formazione pugliese, che andrà a giocarsi così la finale dei playoff di Serie C contro il Lecco per conquistare un posto nel prossimo campionato cadetto. Dopo il 2-2 della gara d’andata, al ritorno la squadra allenata da Delio Rossi è riuscita ad avere la meglio dopo la lotteria dei calci di rigore degli abruzzesi allenati dal grande ex Zdenek Zeman. L’ennesima rimonta andata a buon fine in questi playoff.

Pescara-Foggia, la partita

Dopo il pareggio per 2-2 della gara dello Zaccheria, il Pescara ha cercato subito di portare la sfida su un binario favorevole e ci è riuscito anche con il gol del vantaggio segnato al 2′ da parte di Cuppone. Nel primo tempo il Foggia ha avuto poi qualche chance con Petermann e Bjarkason, ma i padroni di casa hanno anche colpito una traversa con Brosco.

Nella ripresa gli ospiti hanno cercato di essere pericolosi fin da subito, con tanto di gol annullato a Merola per fuorigioco. Il Pescara ha tentato di difendere il vantaggio nei minuti conclusivi, ma ecco al settimo minuto di recupero il clamoroso pareggio del Foggia con Rizzo. 1-1 così quasi a tempo scaduto. Ecco quindi i tempi supplementari.

Il Pescara di Zeman ha iniziato al meglio la prima frazione con il nuovo vantaggio al 96′ grazie a Desogus. Però poi al 115′ tra tutti i vari errori per mancanza di lucidità è arrivato un altro pari nei minuti conclusivi del Foggia di Rossi, con la rete di Markic. Di nuovo 2-2 e così spazio ai calci di rigore.

Nella lotteria dei tiri dagli undici metri il Foggia ha sbagliato per primo con Garattoni e Ogunseye, ma poi la parata di Dalmasso su Aloi ha impedito al Pescara di scappare via. Quindi, al sesto rigore gli ospiti hanno segnato con Rutjens, mentre i padroni di casa hanno sbagliato con Degosus e così il Foggia ha vinto 4-3 la sequenza dal dischetto, chiudendo sul 6-5 complessivo la partita.

Con il Pescara del grande ex Zeman eliminato, adesso il Foggia si giocherà la possibilità di tornare in B nella finale playoff contro il Lecco, che è riuscito invece a prevalere sempre ai calci di rigore sul Cesena.

Pescara-Foggia, i migliori e i peggiori

Rossi 8: la sua squadra non muore mai in questo playoff, tante rimonte e ora la finale.

Markic 7.5: davvero un ottimo impatto dalla panchina, prima il pari poi un rigore segnato.

Rutjens 7: il suo tiro dal dischetto alla fine è risultato decisivo, grande impatto.

Cuppone 6.5: aveva segnato subito, ma il suo contributo non è bastato.

Rizzo 6.5: l’ennesima rimonta è partita con la sua rete nei minuti di recupero.

Zeman 6: davvero un peccato dopo il doppio vantaggio, ma la sua ex squadra ha avuto la meglio.

Degosus 5.5: il gol ai supplementari sembrava decisivo, poi lo è stato però l’errore dal dischetto.

Aloi 5: è stato l’unico a farsi parare il tiro nella sequenza dei rigori.

Pescara-Foggia, il tabellino

Questo il tabellino

Pescara-Foggia 2-2 (5-6 dopo i calci di rigore)

Marcatori: 2′ Cuppone (P), 90’+7 Rizzo (F), 96′ Desogus (P), 115′ Markic (F).

Sequenza rigori: Markic (F) gol, Mora (P) gol, Garattoni (F) fuori, Cancellotti (P) fuori, Ogunseye (F) fuori, Rafia (P) gol, Peralta (F) gol, Aloi (P) parato, Vacca (F) gol, Vergani (P) gol, Rutjens (F) gol, Desogus (F) fuori.

PESCARA (4-3-3): D’Aniello; Cancellotti, Boben, Mesik, Brosco; Rafia, Aloi, Kraja (68′ Vergani); Merola (87′ Desogus), Lescano (68′ Mora), Cuppone (68′ Delle Monache). All: Zeman.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Di Pasquale (104′ Rutjens), Leo, Rizzo; Frigerio (96′ Markic), Bjarkason (56′ Garattoni), Petermann (46′ Vacca), Schenetti (104′ Odjer), Costa (75′ Iacoponi); Peralta, Ogunseye. All: Rossi.

Arbitro: Monaldi di Macerata.

Ammoniti: Di Pasquale (F).