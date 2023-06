Serie C, tutto esaurito per Pescara-Foggia: si sogna con Zeman

L'Adriatico è pronto ad accogliere la sfida di ritorno della semifinale play off. Grande entusiasmo tra i tifosi abruzzesi

07-06-2023 10:54

Il Pescara avrebbe potuto prenotare la finale dei play off di Serie C già allo Zaccheria. Ma si sa, di Zdenek Zeman devi amare pregi e difetti e così è finita 2-2 contro l’altro volpone della panchina, ossia Delio Rossi. Si deciderà dunque tutto domani sera all’Adriatico, dove il pubblico è letteralmente in fermento. Lo stadio abruzzese, domani alle 20:30, sarà tutto esaurito. Sono stati già venduti 17 mila biglietti, 350 tagliandi per gli ospiti, con la trasferta vietata ai residenti in provincia di Foggia.

Zemanlandia ora è a Pescara

Una volta Zemanlandia era proprio Foggia, ma le parti oggi non si amano. L’ultima polemica del boemo, nella pancia dello Zaccheria, ha inasprito gli animi anche con i giornalisti pugliesi. Del resto, Zeman ha qualcosa di Mourinho o se preferite è l’inverso. Fatto sta che a Pescara, invece, oggi sono ai suoi piedi e attendono impazienti la gara di ritorno.

Il tifo pescarese è compatto. Sogna la finale e poi il salto in Serie B. Non sono lontani i tempi del Pescara di Galeone addirittura nella massima serie e domani sera il pubblico vuole dimostrare di meritare effettivamente palcoscenici migliori della Serie C. Zeman capopopolo, Zeman stratega, Zeman un po’ più saggio di una decina di anni fa. Se ne dicono tante sul boemo, lui intanto pare non tramontare mai. Quando lo dai per finito, risorge con le idee. Anche a Pescara ne ha avute parecchie.

Pescara-Foggia: abruzzesi al completo

Zeman può anche aspettare serenamente il match con il Foggia perché la squadra è al completo. Ha recuperato anche il portiere Plizzari, che aveva avvertito solo un fastidio all’adduttore nella gara di andata. In difesa torna dalla squalifica Brosco, al suo fianco dovrebbe esserci Boben, favorito su Mesik. A centrocampo si rivedrà Palmiero, mentre ci sarà un ballottaggio sulla fascia sinistra tra Milano e Gozzi, debuttante ma autore di una prova ottima allo Zaccheria. In attacco, torna dal primo minuto bomber Lescano, con l’ex Merola e uno tra Delle Monache e Cuppone. Sono otto i diffidati, dunque c’è il pericolo giallo: Plizzari, Kraja, Kolaj, Lescano, Boben, Delle Monache, Gozzi e Rafia.

Problemi di formazione invece per Delio Rossi, che perde per squalifica Kontek e Di Noia. Torna a disposizione lo spagnolo Rutjens. L’allenatore proverà a recuperare Frigerio, 7 reti in stagione, ma 2 nei play off, assente all’andata. In attacco conferma per il duo Peralta – Ogunseye.

Pescara-Foggia: precedenti per gli abruzzesi, ma…

Il Foggia solo 6 volte è tornato da Pescara con il bottino pieno in 25 precedenti. Ma l’ultimo precedente fa sperare i pugliesi: il 29 gennaio scorso, infatti, i Satanelli di mister Gallo rifilarono addirittura un poker agli abruzzesi allenati da Colombo. Si deve andare addirittura al 92-93, in Serie A, per ritrovare il successo precedente dei rossoneri, allenati da Zeman, che passarono all’Adriatico per 4-2. I foggiani vinsero anche nella stagione 77/78 e poi due volte in Serie C e una in quarta serie.

Il Pescara ha vinto 17 volte, tre soltanto i pareggi. Il Pescara, in alcuni casi, ha vinto contro il Foggia con risultati pesanti, e sempre in Serie B, come il 5-1 nel 2017/2018 (con Zeman in panchina); il 4-0 nel 96/97 (con Delio Rossi in panchina); il 3-2, ribaltando lo 0-2 iniziale dei foggiani (allenati da Delio Rossi), nel 95/96 e il 4-1 della stagione 78/79.

In questa stagione, all’Adriatico, gli uomini di Zeman non sono stati impeccabili: 10 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, con 31 gol fatti e 22 subiti. Ai play-off, il Pescara ha battuto tra le mura amiche prima la Virtus Verona (3-1) e poi la Virtus Entella (2-1).