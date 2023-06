Delirio a Foggia, ora sulla strada per la promozione in Serie B c’è il Pescara del vecchio maestro rossonero Zdenek Zeman

Ora l’allievo affronta il maestro: il tecnico del Foggia Delio Rossi sfida in semifinale dei playoff di Serie C il Pescara di Zdenek Zeman, storico ex dei pugliesi

Continua il sogno dei rossoneri del Foggia. I pugliesi, in rimonta in trasferta a Crotone, superano gli avversari ed approdano in semifinale dei playoff di Serie C. I rossoneri erano, al termine del primo tempo, sotto per 2 reti a zero ma a cinque minuti dal novantesimo Giacomo Beretta ha fatto impazzire il popolo rossonero. I tifosi del Foggia, dopo l’ennesima rimonta stagionale realizzata – a distanza di pochi giorni dal derby contro il Cerignola – al termine dei 90 minuti di gioco esplodono in un festeggiamento sfrenato.

Il messaggio del presidente Canonico

Ad essere entusiasta dell’impresa ottenuta è il Presidente Nicola Canonico. Il numero uno dei club pugliese, tramite il sito ufficiale, ha voluto ringraziare i ragazzi di Delio Rossi. Ecco il messaggio:

“I campioni non li formi solo sui campi di calcio e nelle palestre. I campioni li costruisci partendo da qualcosa che hanno dentro: un desiderio, una visione, un sogno. Devono avere abilità e volontà, ma la volontà deve essere più forte dell’abilità. GRAZIE, RAGAZZI! Il vostro desiderio, il vostro sogno è anche il nostro: VINCERE! L’abilità non vi manca, ma è soprattutto con la volontà che state superando avversari e avversità. È la volontà di regalare gioie ed emozioni ai tantissimi che hanno sempre creduto in voi ed instancabilmente gridano ovunque “FORZA FOGGIA”! Abbraccio i meravigliosi tifosi foggiani e tutti i cittadini di Foggia e li invito a riempire lo Stadio Zaccheria, ma anche a colorare con bandiere rossonere i balconi della città. Stringiamoci con calore intorno a mister Delio Rossi, a mister Fedele Limone, ai ragazzi e a tutti quelli che stanno scrivendo questa meravigliosa pagina di orgoglio rossonero. Siamo tra le prime quattro, ma vogliamo di più. Ora…ANDIAMO A VINCERE!”.

Un ritorno al Passato, la sfida con Zeman

I tifosi romantici impazziranno nel vedere che in semifinale si affronteranno Zeman, Delio Rossi, il Pescara ed il Foggia. Due grandi allenatori che hanno un passato importante in Serie A e due piazze che, seppur ora siano in C, hanno una grande tradizione calcistica. Specialmente l’emozione principale sarà per Zeman che affronterà il “suo” Foggia. Il tecnico del Pescara Zdenek Zeman, dopo la vittoria sul campo della Virtus Entella e il passaggio del turno nei playoff di Serie C, ha commentato la sfida contro il Foggia dell’allievo Delio Rossi:

“Foggia-Pescara, non me l’aspettavo. Non mi aspettavo che arrivasse così lontano ma hanno meritato. Io li mi sono trovato bene, ho tanti amici a Foggia, ma tiferanno contro di me e non sono più amici”.

La semifinale “romantica” della Serie C

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20.30 di domenica 4 giugno. Il ritorno, invece, è cerchiato con il pennarello rosso sul calendario di diversi tifosi: gli ultimi 90 di gioco si disputeranno giovedì otto giugno, sempre alle 20.30.

Saranno i pugliesi ad ospitare prima, in casa, per 90 regolamentari, i ragazzi di Zeman (nonché ex simbolo di Foggia). Ritorno che si giocherà a Pescara, una gara tutta da vivere che promette grandi emozioni.