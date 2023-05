Playoff di Serie C, il Foggia rimonta il Crotone: semifinale contro il Pescara

La cavalcata per la Serie B dei ragazzi di mister Delio Rossi continua, i rossoneri in rimonta superano il Crotone il trasferta. Decisiva la rete di Giacomo Beretta a cinque dal termine

31-05-2023 23:52

Termina per 2-2 il ritorno dei playoff di Serie C tra Crotone e Foggia. A passare il turno sono i pugliesi, forti della rimonta conquistata a Crotone nella serata di oggi. In Calabria sono però i padroni di casa ad essere i padroni in campo a dominare per i primi 45 minuti di gioco. Nel secondo tempo sono però gli ospiti a riprendere il campo ed a conquistare il preziosissimo passaggio del turno nei playoff di Serie C.

La gara nel complesso

Sono i padroni di casa del Crotone a partire meglio: dopo nemmeno 5 minuti di gioco ed ecco la prima occasione del match: Chiricò serve un cross a rientrare sul secondo palo, impatta Tribuzzi che però da pochi centimetri non riesce a siglare il gol; Dalmasso è ben piazzato e respinge. Al minuto 12 è ancora Dalmasso a salvare il Foggia: nuovamente Chiricò lancia Tribuzzi in verticale, che davanti il portiere trova una grande dell’estremo difensore del Foggia Dalmasso. Al minuto 22 il Crotone vede annullarsi il gol del vantaggio: cross a rientrare da destra di Cernigoi, D’Ursi prolunga per Tribuzzi ma è netta la posizione di fuorigioco. I padroni di casa però sono più precisi al minuto 31: D’Ursi prolunga in area di testa una rimessa laterale da destra, Cernigoi raccoglie e calcia di cattiveria per battere Dalmasso; vantaggio Crotone che pareggia i conti. A pochi secondi dal termine del primo tempo i padroni di casa raddoppiano: angolo da sinistra battuto da Chiricò, Gigliotti si immola e con la testa sigla il raddoppio.

Nel secondo tempo il Foggia, però, realizza l’impresa: dopo appena cinque minuti dalla ripresa Iacoponi serve Frigerio in corsa che calcia e realizza il gol che riapre la gara.

Accorcia il Foggia, il tabellone indica il risultato di 2-1. A cinque minuti dal novantesimo esplode di gioia il popolo di Foggia: Petriccione allontana di testa lun calcio d’angolo, Beretta è più lesto, si coordina benissimo in area ed al volo sigla la rete del pareggio che permette ai suoi di proseguire il cammino per la Serie B. Ora il Foggia incontrerà il Pescara di Zeman, storico ex e uomo simbolo delle migliori annate dei rossoneri.

Crotone- Foggia, i migliori e i peggiori

Cernigoi 6.5: Una certezza della categoria e del Crotone, preciso e prezioso nel gol.

Gigliotti 6.5: Segna un gol importantissimo ma i suoi non sfruttano il doppio vantaggio.

Frigerio 7: Ha il grande merito di riaprire la gara e dare nuova linfa vitale ai suoi.

Beretta 8: Voto più alto dato che ha il merito di siglare una delle reti più importanti della stagione del Foggia.

Dalmasso 7: Salva in più occasioni il Foggia, determinante in diverse occasioni.

Golemic 5: Non tutte le colpe sono sue, ma i due gol abbassano il voto.

Crotone-Foggia, il tabellino

Questo il tabellino di Crotone-Foggia

Crotone-Foggia 2-2 (0-1)

Marcatori: 31’ Cernigoi, 45’ Gigliotti

CROTONE: Branduani P., Mogos V., Golemic V., Gigliotti G., Giron M. (dal 28′ st Cuomo G.), Petriccione J., Vitale M. (dal 35′ st Awua T.), Tribuzzi A. (dal 39′ st Crialese C.), D’Ursi E. (dal 35′ st Kargbo A.), Chirico C. (dal 28′ st Carraro M.), Cernigoi

FOGGIA: Domingo J., Kontek I., Di Pasquale D. (dal 1′ st Rutjens C.), Rizzo A., Bjarkason B., Frigerio M. R., Petermann D. (dal 1′ st Di Noia G.), Schenetti A., Costa F. (dal 45’+7 st Markic T.), Iacoponi D. (dal 27′ st Beretta G. dal 44′ st Vacca A.), Peralta D..

Marcatori: 50’ Frigerio, 85’ Beretta

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Ammoniti: Lucano (KR) dalla panchina, Rutjens (F), Carraro (KR), Cernigoi (KR), Kargbo (KR), Di Noia (F)

Espulsi: 21’st D’Errico (KR) dalla panchina