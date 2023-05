Foggia-Crotone playoff Serie C: la storia e l'epica, dal gol di Bisson a Gasperini

I quarti di finale di Lega Pro ripropongono una sfida che ha fatto storia tra due squadre a caccia della semifinale. La prima partita si gioca allo “Zacchieria”, ritorno allo “Scida”

27-05-2023 11:00

Paura, ansia, calore: un climax di emozioni scandisce l’attesa di Foggia-Crotone, quarto di finale dei playoff di Serie C. L’andata si gioca stasera, sabato 27 maggio allo stadio “Zaccheria”, che qualche giorno fa è stato cornice un miracolo sportivo. A dieci minuti dal termine del derby agli ottavi, contro l’Audace Cerignola, i rossoneri erano eliminati.

Poi l’impensabile: gol di Schenetti al 79’ e reti, nel recupero, di Frigerio e Kontek per il 3-0 finale. Rimonta completata dagli uomini di Delio Rossi, che avevano perso 4-1 l’andata. Sul loro cammino, ora, il Crotone, che ancora non è sceso in campo, visto che il secondo posto nella regular season nel girone C di Lega Pro gli ha riservato l’ingresso diretto ai quarti. Gli intrecci tra le due squadre sono tanti, storie antiche e quasi mai spolverate, come nel loro primo precedente, caratterizzato dal gol di un portiere.

Il primo Foggia-Crotone: il gol di Bisson

Facciamo un tuffo nel passato alla stagione 1947-1948, il Foggia giocava nella Lega interregionale sud di Serie C, dopo la retrocessione dalla Serie B. I satanelli dominano il campionato e il 30 maggio dopo una cavalcata magnifica fatta di 19 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte affrontano il Crotone per la prima volta nella storia.

La partita non conta nulla per i pugliesi, già aritmeticamente primi. Una promozione “platonica” vista la rivoluzione post-bellica del campionato, che però ha portato il club alla Lega Nazionale della Serie C. A prendersi la scena, quel giorno, è stato Bisson. Il nome non vi dice nulla?

Generalmente era abituato a tuffarsi e prendere botte, ma i compagni di squadra gli hanno regalato una gioia, lasciandogli il rigore del 3-0. Lui di ruolo faceva il portiere e, al termine dei novanta minuti, è entrato nel tabellino del match.

Esperienza che ha tracciato un sentiero: infatti l’anno successivo, per compensare a molte assenze, ha giocato anche da ala sinistra con la squadra B del club. Di storie ce ne sono a iosa: ora Foggia e Crotone sono pronte ad aprire nuovamente il libro per aggiornarle. In questo campionato la bilancia propende a favore dei calabresi (0-2 l’andata e 1-1 il ritorno), ma nulla è scontato.

Precedenti: il Crotone di Gasperini e lo “sgarro” del Foggia

Foggia e Crotone si sono affrontate in 24 occasioni. Nelle 12 volte allo Zaccheria, sette sono state le vittorie rossonere, due i pareggi e tre i successi calabresi. Ma c’è un precedente che i tifosi rossoblu non possono dimenticare. Questa volta non dobbiamo aprire l’archivio storico, ma soltanto fare qualche passetto indietro, fino al 2004.

In panchina c’era Gasperini e ci si giocava l’accesso diretto alla Serie B. I pugliesi non avevano nulla da chiedere al campionato, ma non si sono tirati indietro. Risultato finale? 2-2 con la testa della classifica lasciata al Catanzaro, poi promosso. Il Crotone, poi, ai playoff da favorito ha conquistato la B.

In questa stagione i giallorossi di Vivarini hanno dominato e chiuso il girone C proprio davanti ai rivali calabresi.

Il piccolo vantaggio dei calabresi

Un occhio alla statistica generale e a quella più recente, quindi, ma l’altro no: la fase finale, lo ha mostrato la storia calcistica, è sempre capitolo a sé, quello in cui i favori del pronostico rischiano di incidere meno dia quanto si pensi e la sorpresa, dietro l’angolo, spesso sovverte ogni previsione.

Il doppio confronto di andata e ritorno offre 180’ minuti di emozioni certe: è il Crotone, tuttavia, a beneficiare di un piccolo vantaggio in quanto meglio classificata al termine della fase regolare. In caso di risultati speculari e di identica differenza reti sarebbero i calabresi ad aggiudicarsi la semifinale.

Marco Festa

ITALIAMEDIA