Serie C, termina l’andata dei Playoff: vincono Foggia, Pescara e Pordenone

Determinante saranno le gare di ritorno, fischio d’inizio programmato alle ore 20.30 di mercoledì 31 maggio

27-05-2023 23:03

Termina l’andata dei playoff di Serie C. Pescara, Foggia e Pordenone vincono l’andata: 0-0 tra Vicenza e Cesena. Le gare di ritorno sono in programma per le ore 20.30 di mercoledì 31 maggio. Andiamo, nel dettaglio, ad analizzare i match disputati nella serata di sabato 27 maggio.

Le gare disputate

Vince in rimonta il Pescara di Zdenek Zeman contro la Virtus Entella di mister Gennaro Volpe. A passare in vantaggio sono stati i liguri dopo appena otto minuti di gioco grazie alla rete di Andrea Corbari. I padroni di casa allo scadere del primo tempo hanno avuto la possibilità di pareggiare i conti grazie ad un calcio di rigore: la fortuna non ha aiutato, però, Facundo Lescano – attaccante argentino ex Entella – e pochi secondi dopo è terminato il primo tempo. Dopo venti minuti esatti dalla ripresa la squadra di Zeman, con Merola, ha pareggiato i conti. La serata di Lescano non è stata delle migliori: dopo il rigore sbagliato, arriva l’espulsione diretta due minuti dopo il pareggio. Pescara in 10, ospiti in superiorità numerica. Al minuto 74, dopo un minuto dal suo ingresso in campo, Aloi sigla la rete del vantaggio e porta in vantaggio i suoi. Al termine dei 90 minuti vince in rimonta il Pescara.

Vince in casa per 1-0 il Foggia di Delio Rossi conto il Crotone. I rossoneri, dopo l’impresa realizzata nel derby contro il Cerignola, continuano il momento positivo: Diego Peralta, talentoso giocatore argentino classe 1996, sblocca la gara dopo 65 minuti di gioco. I pugliesi mercoledì giocheranno in trasferta a Crotone e proveranno a continuare la marcia per la Serie B.

Vince anche il Pordenone in trasferta contro il Lecco. Agli ospiti basta una rete di Salvatore Burrai, arrivata al minuto 85 del match, per sbloccare l’incontro ed assicurarsi la vittoria nel match d’andata. Il Pordenone giocherà la prossima gara in casa.

Termina in pareggio per 0-0 il match tra Vicenza e Cesena: nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la via del gol. Determinante sarà, ovviamente, la gara di ritorno che si giocherà – come detto – mercoledì 31 maggio in Emilia Romagna.