Serie C: come Zeman e Delio Rossi hanno deciso per Pescara e Foggia

Impresa Foggia, Kontek è nella storia: i meriti sono anche di Delio Rossi e Zdeněk Zeman che hanno riportato serenità in due piazze complesse dalla grande tradizione calcistica

23-05-2023 11:35

Nella giornata di ieri si sono concluse le gare di ritorno dei playoff di Serie C. Foggia, Vicenza, Lecco, Pescara e Virtus Entella proseguono il cammino che potrebbe portare alla Serie B. Nonostante un ottimo percorso nei playoff, Audace Cerignola, Pro Sesto, Ancona, Virtus Verona e Gubbio terminano il loro cammino. Ad essere riusciti a fare un’impresa strepitosa sono sicuramente state Foggia e Virtus Entella, capaci entrambe di ribaltare un risultato proibitivo al termine dei primi 90 minuti di gioco regolamentari.

La svolta del derby: impazzisce Foggia, Kontek nella storia

La partita più al cardiopalma di tutte è stata sicuramente la gara, meglio definirlo il derby pugliese, tra Foggia ed Audace Cerignola. L’andata, terminata per 4-1 per i ragazzi del Cerignola, è stata completamente ribaltata. I tifosi rossoneri, al termine della prima gara, hanno assalito il pullman dei rossoneri e la scelta della dirigenza è stata quella del ritiro. Nella giornata di ieri sera, i ragazzi allenati da Mister Delio Rossi hanno scritto una pagina importante della storia del club di Foggia. Fino al minuto 78 pareggiavano il match per 0-0. Successivamente, è successo di tutto.

Al minuto 79 il Foggia, dalla sinistra, batte un calcio d’angolo e si affida alle qualità di Filippo Costa. Il mancino serve in mezzo all’area il pallone che arriva sui piedi di Schenetti che, di potenza, scaraventa in rete il pallone e sigla il gol del vantaggio. Pochi minuti dopo, gli ospiti hanno la possibilità di chiudere il match ma il difensore Daniel Leo salva baracca e burattini. Al novantesimo vengono assegnati 6 minuti di recupero: al minuto 94 l’attaccante Giacomo Beretta lavora un buon pallone nei pressi dell’area di rigore, l’ex settore giovanile del Milan scarica per Frigerio che, da fuori area, fa partire un missile che termina la corsa oltre le spalle dell’estremo difensore del Cerignola: 2-0, mancano pochi minuti ma il Foggia può sognare. Minuto 96, ultimi giri di lancetta prima del termine del match: Peralta batte il calcio d’angolo dalla sinistra, dopo una serie di rimpalli il pallone termina sui piedi di Kontek – difensore centrale croato classe 1997 – che a tutta forza, con il destro, incrocia sul secondo palo e fa esplodere il popolo rossonero assiepato allo stadio “Pino Zaccheria”. 3-0, rimonta perfettamente eseguita, impazzisce Foggia.

Il miracolo di Delio Rossi

Il Foggia, poco tempo dopo la chiusura del mercato invernale, ha vissuto dei momenti di difficoltà: prima l’incomprensione tra Gallo ed il Presidente rossonero, poi l’arrivo di Mario Somma come tecnico – che non ha portato i benefici che la dirigenza si auspicava – e quindi la scelta di richiamare uno storico ex del Foggia come Delio Rossi. Il direttore sportivo Sapio, ha fatto una mossa che richiama al romanticismo che solo il calcio può dare: dopo una lunga pausa dai campi, il tecnico nato a Rimini, classe 1960, dopo aver vestito la maglia rossonera sia da giocatore che da allenatore, torna in panchina per riportare serenità all’ambiente. I playoff per la B sono ancora lunghi, Delio Rossi avrà comunque – per sempre – il merito di aver riportato un po’ di tranquillità in una piazza difficile da vivere e che ha ambizioni diverse rispetto il campionato di C. Il primo passo è stato fatto, il futuro è tutto da scrivere ma Delio Rossi risponderà sempre e solo per il bene del Foggia.

Zdenek Zeman non delude

Se da una parte i nuovi giovani tecnici italiani si stanno lentamente conquistando il panorama calcistico, va anche ricordato che i colleghi più anziani continuano a far bene. Oltre a Delio Rossi, anche il totem degli allenatori Zdeněk Zeman continua a stupire. L’ex allenatore del Foggia, ora per la terza volta al Pescara, è riuscito, con i suoi ragazzi, ha continuare il cammino ai playoff dopo aver superato, in casa, per 3-1, l’ottimo Virtus Verona di Gigi Fresco. Il tecnico boemo, nel corso di 11 partite dal suo ritorno a Pescara, ha ottenuto 6 vittorie e 3 pareggi: riuscendo a riparte quel giusto entusiasmo che mancava alla squadra abruzzese. Alla guida del club del Delfino, è tornato proprio per quel motivo…