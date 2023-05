Serie C playoff, andata ottavi di finale: scivoloni di Vicenza e Foggia

Veneti sconfitti a Sesto San Giovanni 2-1. Batosta per i Satanelli, sconfitti in trasferta 4-1 dall'Audace Cerignola

19-05-2023 12:36

Cinque partite più tre squadre che attendono, ovvero le seconde classifiche in regular season Pordenone, Cesena e Crotone. Le gare di andata degli ottavi di finale di Serie C, hanno proposto gol ed emozioni a raffica. Occorre però “partire dalla fine”, ovvero dalla reazione dei tifosi del Foggia alla pesante sconfitta per 4-1 nella tana dell’Audace Cerignola. Un (insolito) derby pugliese terminato in maniera piuttosto netta. Secondo il portale locale Foggia Today, il pullman dei rossoneri di Delio Rossi, di rientro in città, è stato assaltato da fumogeni e petardi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Nelle altre quattro sfide, rimonta mozzafiato dell’Ancona, che allo Stadio Del Conero ha recuperato da 0-2 a 2-2 nei minuti finali contro il Lecco di Luciano Foschi, inizialmente in vantaggio con gli acuti di Vedran Celjak e Nicolò Buso e poi ripreso all’84’ e al 94′ da Mario Prezioso e Mirko Petrella. Secca vittoria casalinga del Gubbio, 2-0 sulla Virtus Entella grazie alle reti di Danilo Bulevardi e Lorenzo Di Stefano. Vita dura anche per il Vicenza: disco rosso al “Breda ” di Sesto San Giovanni. La Pro Sesto s’impone 2-1 con gli acuti di Alessandro Capelli e Alessandro Sala. A riaprire il discorso, il gol del terzino destro Maio Ierardi al minuto 88′. Qualche difficoltà di troppo anche per il Pescara di Zdenek Zeman: 2-2 in trasferta contro la sempre più sorprendente Virtus Verona dello storico presidente-allenatore Gigi Fresco. Doppietta di Marco Dalle Monache per gli abruzzesi. Gol di Domenico Danti e Matteo Casarotto per i rossoblù virtussini.

Ritorno previsto lunedì 22 maggio. In caso di parità di reti dopo 180′, non ci saranno tempi supplementari o rigori: accederà ai quarti la squadra meglio classificata nella regular season.

Qui di seguito, i risultati delle gare di andata “in colonna”:

Ancona-Lecco 2-2

Audace Cerignola-Foggia 4-1

Gubbio-Virtus Entella 2-0

Pro Sesto-Vicenza 2-1

Virtus Verona-Pescara 2-2