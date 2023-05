Ai microfoni de “Il Centro” Zdeněk Zeman parla dei playoff: “Ci sono 28 squadre in corsa per un posto, chi vincerà potrebbe giocare 10 gare in un mese, non è umano"

Il Centro intervista l’allenatore del Pescara Zdeněk Zeman. Nel corso dell’intervista, il tecnico del club abruzzese ha affrontato diversi temi. Un commento sulla squadra: “Non saremo mai al top, stiamo lavorando per fare una bella figura. Ci sono 28 squadre in corsa per un posto, chi vincerà potrebbe giocare 10 gare in un mese, non è umano”.

Riguardo la promozione: “Il Pescara ci deve provare. Mi auguro che dimostri di essere superiore alle altre. Non sarà facile. Le principali favorite? Non ci sono. Questi playoff sono una lotteria, puoi giocare male e vincere”. In chiusura, l’esperto tecnico risponde alle dichiarazioni del presidente Sebastiani che lo vorrebbe trattenere anche se non dovesse centrare la promozione: “Le sue parole mi hanno fatto piacere, ma tra il dire e il fare c’è differenza. Cercherò di fare il massimo per proseguire il lavoro e, se ci saranno i presupposti, resterò qui. Per ora ho tutto, non posso lamentarmi, quindi” riporta TuttoC.