Playoff Serie C, si giocano le gare di ritorno

Alle 20.30 sono previsti i fischi d’inizio delle cinque gare in programma, il Foggia deve compiere un miracolo per ribaltare il risultato e dar serenità all’ambiente: Zeman prova l’impresa

22-05-2023 11:21

Alle 20.30 di oggi, lunedì 22 maggio, è previsto il fischio d’inizio per le gare di ritorno dei playoff di Serie C. Dopo i primi verdetti ottenuti nella serata di giovedì 18 maggio, sono in programma gli ultimi 90 minuti di gioco regolamentari per proseguire la marcia per la Serie B.

A tenere alta l’attenzione sarà la gara di ritorno del derby pugliese tra Foggia ed Audace Cerignola. I rossoneri proveranno a recuperare dopo la bruttissima sconfitta, in trasferta, per 1-4 contro i rivali: Delio Rossi dovrà fare a meno del portiere Demba Thiam (spazio a Tommaso Nobile), e probabilmente rivedrà i difensori. Dopo la sconfitta, con tanto di contestazione da parte dei tifosi, il Foggia è andato in ritiro per preparare al meglio la gara casalinga di ritorno. Dopo la sconfitta, il Foggia ha vissuto attimi di terrore: il pullman del club è stato preso di mira da parte di un gruppo di ultras armati con spranghe e fumogeni. Nei tafferugli nessuno è rimasto ferito, ma il lancio dei fumogeni ha infranto il vetro del pullman della squadra foggiana.

Al centro dell’attenzione ci sarà sicuramente anche la gara tra Vicenza e pro Sesto. I veneti, in trasferta contro il club lombardo, sono stati sconfitti per 2-1 nel corso dei primi 90 minuti del doppio turno dei playoff. A riaprire la gara ed a tenere ancora in vita il Vicenza è stata la rete di Mario Ierardi al minuto 88 (dopo un periziale di 2-0 a favore dei lombardi).

Dopo il pareggio per 2-2 ad Ancona, si giocherà il ritorno in Lombardia: Lecco ed Ancona si affronteranno per l’ultima volta e daranno vita ad una grande battaglia per continuare il sogno della marcia che ha come obiettivo finale la Serie B.

Proverà a continuare la stagione indimenticabile la Virtus Verona. I veneti, dopo il pareggio casalingo per 2-2, affronteranno il Pescara di Zeman in trasferta. Determinanti saranno gli ultimi 90 minuti di gioco, il passaggio del turno è alla portata di entrambe le formazioni.

I playoff di Serie C si chiuderanno con l’ultima gara in programma tra Virtus Entella e Gubbio: i liguri, in casa, dovranno provare a ribaltare la sconfitta ottenuta in trasferta contro il Gubbio per 2-0. Al tecnico del club della città di Chiavari, Gennaro Vople, il modi di riuscire a ribaltare il risultato: dall’altra parte, il navigato tecnico del Gubbio Piero Braglia, proverà a far continuare la marcia ai suoi ragazzi.