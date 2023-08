Trofeo Berlusconi: dove vedere Milan-Monza in tv e in streaming e le formazioni

Prima edizione del trofeo in memoria dell'ex presidente dei brianzoli e dei rossoneri: dove seguire la partita e tutte le info sul match

07-08-2023 12:44

Primo trofeo dedicato alla memoria di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. Monza e Milan, le squadre delle quali Berlusconi è stato presidente, sono pronte ad affrontarsi in amichevole nel suo ricordo.

Tutte le info sul trofeo Berlusconi, dove vederlo in tv e streaming, le probabili formazioni del test precampionato in programma l’8 agosto allo U-Power Stadium di Monza.

Milan-Monza: data, orario, diretta tv e streaming

L’amichevole tra Milan e Monza è in programma domani, martedì 8 agosto alle 21. Si giocherà allo U-Power Stadium. Sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A. Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv sia in chiaro su Canale 5. Per quanto riguarda la copertura in streaming, il match tra la squadra di Pioli e quella di Palladino potrà essere seguita su Mediaset Infinity.

La probabile formazione del Monza

Palladino è pronto a fare le prove generali del suo classico 3-4-1-2. Di Gregorio difenderà i pali. A sua protezione Izzo, Caldirola e la “new entry” D’Ambrosio. A centrocampo Ciurria e Carlos Augusto presidieranno le corsie laterali. Gagliardini e Pessina saranno gli interni della mediana. Per quanto riguarda il reparto avanzato, Colpani agirà a supporto di Caprari e Petagna.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani; Caprari, Petagna. All. Palladino.

La probabile formazione del Milan

Pioli avrà modo di rodare il suo 4-3-3. In porta l’inamovibile Maignan. In difesa, da destra verso sinistra, Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. Grande curiosità per vedere all’opera, a centrocampo, i neo-acquisti Reijnders e Loftus-Cheek. A completare la mediana sarà Krunic. Stesso discorso in attacco dove il più atteso è Pulisic, che agirà da esterno d’attacco a destra con Leao sul versante opposto e Giorud riferimento centrale.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Loftus-Cheek, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Monza-Milan, tutte le info