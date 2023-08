Martedì 8 agosto alle 21:00 Monza e Milan si affronteranno nella prima edizione del trofeo nato in memoria del Cavaliere

La prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi andrà in scena martedì 8 agosto all’U-Power Stadium di Monza. Ad affrontarsi saranno Monza e Milan, le squadre a cui il Cavaliere ha legato il proprio nome nel mondo del calcio. Pensato per onorare la memoria dell’ex presidente, deceduto lo scorso 12 giugno, il match amichevole rappresenta anche un test importante per le due squadre in vista dell’inizio della Serie A in programma il prossimo 19 agosto.

Berlusconi e il Milan

Berlusconi entra nel mondo del calcio con l’acquisto del Milan nel 1986 – quando il club stava attraversando il periodo più buio della sua storia – e, grazie alle sue ottime intuizioni, riesce a risollevare le sorti del Diavolo, che in pochi anni arriva a dominare il panorama calcistico mondiale. Nel corso delle sue 31 stagioni da proprietario dei rossoneri conquista la bellezza di 29 trofei – tra cui 8 campionati italiani e 5 Coppe dei Campioni/Champions League -, diventando il patron più vincente nella storia del club.

Berlusconi e il Monza

Ceduto il Milan nel 2017, Silvio Berlusconi non ha intenzione di rimanere a lungo lontano dal mondo del calcio e l’anno successivo acquista il Monza, allora militante in Serie C. Con il suo arrivo i brianzoli sono protagonista di una cavalcata incredibile che li porta a essere promossi in Serie A al termine della stagione 2021-22 e a ottenere un ottimo undicesimo posto finale al debutto assoluto nel massimo campionato italiano.

La serata dedicata a Silvio Berlusconi

Grande attesa per il Trofeo Silvio Berlusconi, che – grazie alla nuova capienza di 16.917 posti – ha fatto registrare il record di biglietti venduti all’U-Power Stadium, un sold out che la stessa società brianzola definisce: “dal grande significato emotivo e statistico“. La serata si aprirà con un’emozionante esibizione del celebre gruppo musicale italiano, Il Volo, che sarà accompagnata da una coreografia con protagonisti dei giovani tifosi che entreranno sul campo di gioco.

Alle 21:00 ci sarà invece il fischio di inizio del match tra Monza e Milan, amichevole che, a poco meno di due settimane dall’inizio della Serie A 2023-24, rappresenta anche un interessante banco di prova per le squadre allenate da Raffaele Palladino e Stefano Pioli. Al termine dell’incontro la squadra vincitrice verrà premiata in campo con la prima coppa intitolata allo storico presidente dei due club.