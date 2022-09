06-09-2022 10:54

Psg-Juve è la partita d’esordio della Juve nella Champions League 2022-23. E’ il primo impegno dei bianconeri ed è una partita valevole per il Girone H del primo turno. Nel Girone H anche i portoghesi del Benfica e gli israeliani del Maccabi Haifa. La partita di stasera è uno scontro sulla carta impari: da una parte una macchina da gol con un trio assurdo Messi-Mbappè-Neymar e dietro personaggi come Donnarumma, Sergio Ramos, Verratti e altri campioni; dall’altra una Juve in palese difficoltà con Di Maria, Pogba, Szczesny e Chiesa fermi per infortunio e una involuzione di gioco che non fa ben sperare. Ma torna Vlahovic in avanti e si spera nella voglia di riscatto di Paredes che da Parigi è scappato solo pochi giorni fa.

Psg-Juve, orario, arbitro e dove vederla

Orario di Psg-Juve

Psg-Juve si gioca a Parigi, al Parco dei Principi. Fischio di inizio alle ore 21.00.

Arbitro di Psg-Juve

Arbitro di Psg-Juve è l’inglese Anthony Taylor. Taylor sarà coadiuvato dai guardalinee connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Al Var il tedesco Marco Fritz, Avar il tedesco Christian Dingert. Il quarto uomo sarà l’inglese David Coote.

Dove vedere in tv e streaming Psg-Juve

Psg-Juve è trasmessa in diretta in chiaro da Canale5 a partire dalle 21.00. Per vederla in streaming bisogna accedere a MediasetPlay. Sarà visibile in diretta su Sky Sport 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go.

I precedenti tra Psg-Juve

E’ la prima volta che Juve e Paris Saint Germain si affrontano in una partita di Champions. In tutto ci sono 8 precedenti tra le due squadre e la Juve non ha mai perso. Anzi ogni volta che ha i bianconeri hanno affrontato i parigini, hanno poi conquistato un trofeo. Certo, occorre dire che l’ultimo confronto tra le due squadre risale alla finale di Supercoppa nel 1997, finita in goleada. E soprattutto che i rapporti di forza tra le due non erano quelli attuali: la Juve era una delle squadre più ricche e forti d’Europa, il Psg non era ancora la creatura mostruosa che con i petrodollari degli sceicchi ha messo assieme alcuni dei calciatori più forti del mondo. Stasera i precedenti storici avranno un peso molto relativo

Data Competizione Giornata Match Ris 19-ott-83 Coppa Coppe Ottavi PSG-Juventus 2-2 02-nov-83 Coppa Coppe Ottavi Juventus-PSG 0-0 17-ott-89 Coppa Uefa 2° Turno PSG-Juventus 0-1 31-ott-89 Coppa Uefa 2° Turno Juventus-PSG 2-1 06-apr-93 Coppa Uefa Semifinale Juventus-PSG 2-1 22-apr-93 Coppa Uefa Semifinale PSG-Juventus 0-1 15-gen-97 Supercoppa Finale PSG-Juventus 1-6 05-feb-97 Supercoppa Finale Juventus-PSG 3-1

Le probabili formazioni

Il Psg dovrebbe scendere in campo con Donnarumma in porta e il mostro Sergio Ramos a prendersi cura degli avanti juventini. A centrocampo Renato Sanches dovrebbe affiancare Verratti. In attacco il trio da delirio Messi-Mbappè-Neymar. Per la Juve invece tantissime assenze. Perin in porta per l’infortunato Szczesny; difesa a tre con Bonucci-Bremer-Danilo; a centrocampo spazio a Miretti con gli ex della partita, Rabiot e Paredes con l’apporto di Kostic a sinistra; attacco di peso con Vlahovic e Milik.

Psg (3-4-3):

Donnarrumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier

Juventus (4-3-3):

Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic.. All. Allegri

FAQ Dove si vede la partita della Juve contro il Psg? In diretta in chiaro su Canale5, alle 21 del 6 settembre.

