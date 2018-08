Dovizioso: 'Chi fischia è uno stupido'

Andrea Dovizioso non utilizza mezzi termini. “Chi fischia un pilota soltanto perché avversario del suo beniamino è uno stupido” dice a ‘Marca’.

“Chi ragiona in questo modo non merita di seguire il nostro sport, che sia italiano, spagnolo, inglese.. di dovunque sia – aggiunge il centauro della Ducati -. Anche io ho preferenze, antipatie, però non auguro il male a nessuno. E’ importante che ci sia differenza nella forma che si utilizza per fare il tifo nel calcio e nelle moto: andare in quella direzione sarebbe un errore enorme”.

“Non bisogna fischiare i piloti, chi lo fa, oltre a essere stupido, sta buttando via del tempo della propria vita. Insultare un’altra persona vuole dire perdere tempo. Se ti piace un pilota dai tutto per lui ma evita di prendertela con gli altri” chiosa Dovizioso.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 11:15