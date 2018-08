Dovizioso: "Critiche sui social? Ignoranti"

Andrea Dovizioso, vincitore a Brno, ha commentato così la corsa in Repubblica Ceca: "Per anni non ho vinto e mi ero un po' abituato, ora mi stava un po' stretta l'ultima vittoria in Qatar e non vedevo l'ora di rifarlo. Essere partiti così forte ci ha permesso di lavorare con calma. Il confronto con Lorenzo? La questione d'orgoglio c'è fino a un certo punto, ma non ci focalizziamo su questo. Noi siamo più veloci rispetto all'anno scorso, ma non riusciamo a gestire le gomme come l'anno scorso".

"Le critiche sui social che mi sono montato la testa dopo il contratto? Di gente ignorante che non conosce le cose ce ne è tanta, non è che puoi stare ad ascoltare la massa. La critica è sempre lecita, ma la gente non può sapere queste cose perché non è dentro, chi non è nel settore dovrebbe documentarsi prima di commentare. Io non le commento queste cose, e i social non li guardo", spiega a Sky.

SPORTAL.IT | 05-08-2018 15:35