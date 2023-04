Draft NBA 2023, ci sarà anche Sanogo di UConn

Vincitore dell'ultimo torneo NCAA da protagonista assoluto, ha deciso di rendersi eleggibile.

14-04-2023 09:05

“Sono così eccitato per la prossima tappa del mio viaggio e orgoglioso di annunciare che mi dichiarerò per il draft NBA del 2023. Voglio restare concentrato su questo e fare di tutto per sentire il mio nome chiamato al draft. Apprezzerò sempre il mio tempo a UConn e sarà sempre la mia casa lontano da casa”. Con queste parole, via social, Sanogo ha confermato la volontà di rendersi eleggibile per il prossimo Draft NBA 2023.

La stella di UConn, dopo aver vinto il torneo NCAA da protagonista assoluto, si sente pronto per giocare nell’NBA. Classe 2002, può giocare in più ruoli. Fisicamente pare già ampiamente strutturato per l’NBA.