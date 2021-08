Dramma Denis Law: ha la demenza senile

Pochi giorni dopo la scomparsa di Gerd Müller, che nel 2015 era stato colpito dal morbo di Alzheimer, un’altra leggenda del calcio europeo ha comunicato di aver iniziato a lottare contro la demenza.

Si tratta di Denis Law, uno dei più forti calciatori scozzesi di tutti i tempi, Pallone d’Oro nel 1964 e stella del primo Manchester United vincente in Europa, quello della Coppa dei Campioni del 1968 e dei due titoli inglesi conquistati nel 1965 e nel 1967.

A riportare la triste notizia è stata la BBC.

Law, che ha giocato anche in Italia con il Torino per una stgione nel 1961, prima di approdare allo United, ha disputato 55 partite con la propria nazionale, segnando 30 gol, ma giocando una sola gara nelle fasi finali di Mondiali ed Europei, nel 1974 contro lo Zaire, ultima su gara con la Scozia.

È stato lo stesso ex attaccante a spiegare il proprio dramma: “Questo viaggio non sarà facile, soprattutto per le persone che mi vogliono più bene. Mi aspetta una strada angosciante, dolorosa e in continua evoluzione, quindi chiedo comprensione e pazienza. So che il mio cervello si sta deteriorando. Sono perfettamente consapevole di cosa mi stia accadendo ed è per questo che voglio affrontare la situazione finché sono in grado, perché so bene che mi aspettano giorni in cui non sarò in grado di intendere e volere. E il solo pensiero mi angoscia”.

Una triste coincidenza vuole che poco meno di un anno fa lo stesso annuncio circa le condizioni del marito fu fatto dalla moglie di Bobby Charlton, altra bandiera del Manchester United nonché componente, con lo stesso Law e George Best, dello storico ‘United Trinity’ dei Red Devils.

La società inglese ha immediatamente espresso il proprio pubblico sostegno a Law: “Denis Law sarà sempre una delle più grandi leggende di questo club e tutti al Manchester United inviano il nostro affetto e i nostri migliori auguri a lui e alla sua famiglia. Sappiamo che anche i nostri tifosi in tutto il mondo lo incoraggeranno. Le sue parole sono coraggiose e meritano un enorme applauso. Continueremo a offrire tutto il supporto possibile mentre si adatta a questa difficile condizione”.

OMNISPORT | 20-08-2021 07:23