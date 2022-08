Dries Mertens al Galatasaray: il comunicato del club turco

08-08-2022 21:33

Di fatto, l’acquisto di Dries Mertens da parte del Galatasaray era già concluso, ma a renderlo ora veramente ufficiale ci ha pensato proprio il club turco, che ha diramato, sul proprio sito ufficiale, un comunicato nel quale da il benvenuto a Istanbul al folletto belga:

“Dries Mertens ha firmato. Giocando nel Napoli in Serie A durante nove anni, il fuoriclasse belga ha scritto il suo nome nella storia come capocannoniere del club italiano, superando la leggenda Diego Armando Maradona con 148 gol e 47 assist in 397 partite. Diamo il benvenuto a Mertens e gli facciamo i nostri migliori auguri di successo con la maglia giallorossa”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE