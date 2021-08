DS e Pressing cambiano orari e conduttori, ecco le novità Rai-Mediaset

Non ci sono solo le novità di Dazn, Amazon Prime e Mediaset Infinity a caratterizzare la nuova stagione di serie A che prende il via nel week-end. Tante le novità anche per le reti generaliste come Rai e Mediaset, pronte a partire con nuovi e vecchi programmi.

Quelli che passa al lunedì sera

La prima sorpresa riguarda “Quelli che il calcio”, il talk show che abbandonerà la tradizionale collocazione pomeridiana per trasferirsi al lunedì sera, sempre su Rai2 (inizio fissato per metà settembre). Alla conduzione del programma sono confermati Luca e Paolo (Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu) e la giornalista Mia Ceran. Il terzetto così formato torna per la quinta volta alla conduzione della trasmissione, che condividono dalla stagione televisiva 2017/2018. Il programma non si chiamerà più “Quelli che il calcio” ma solo “Quelli che”. Di lunedì in seconda serata, ma su Raisport, andrà in onda anche “Calciototale” che quest’anno sarà affidato alla conduzione di Paolo Paganini

A 90esimo minuto il conduttore sarà Marco Lollobrigida

La Rai, oltre al classico appuntamento del pomeriggio con 90 minuto (inizia alle 18.25 su Rai2, fuori Paola Ferrari ed Enrico Varriale, in conduzione ci sarà Marco Lollobrigida), proporrà la prima puntata de La Domenica Sportiva già domenica 22. Lo storico programma condotto da Jacopo Volpi inizierà alle 21.50, con largo anticipo rispetto al consueto orario (22.40) e, soprattutto, con le partite ancora in corso. Infatti, in serata, con calcio di avvio alle 20.45, sono in programma i match Roma-Fiorentina e Napoli-Venezia.

Pressing inizierà alle 21.50 su Rete4

Stessa scelta fatta da Rete 4, dove Pressing domenica partirà proprio alle 21.50. Collocazione oraria questa, che la trasmissione sportiva di Mediaset, quest’anno condotta dalla coppia formata da Massimo Callegari e Monica Bertini (con Giorgia Rossi che è passata a Dazn), potrebbe conservare anche nelle prossime settimane (a dispetto de La Domenica Sportiva, che dovrà per forza di cose scivolare in seconda serata).

Infine si aspetta che da Sky arrivino comunicazioni ufficiali sul Club di Fabio Caressa: il programma sarà confermato, ma andrà scoperto il come, considerando che Sky potrà trasmettere soltanto tre partite su dieci per ogni giornata (e non la domenica sera).

