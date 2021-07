Giorgia Rossi prende le distanze da Diletta Leotta: "Imparagonabili"

Insomma, non sarà una poltrona per due. O almeno così vorrebbe che si pensasse Giorgia Rossi, giornalista e conduttrice approdata a DAZN dopo una lunga militanza a Mediaset e una discreta gavetta che l’hanno proiettata verso la notorietà e i successi noti. A differenza di Diletta Leotta, che ha deciso di emanciparsi da Sky che pure l’aveva lanciata per intraprendere un percorso televisivo di crescita anche grazie alla piattaforma digitale, tiene e molto a puntualizzare la sua formazione professionale. La rivendica, quasi.

Le affermazioni di Giorgia Rossi: il giudizio su Diletta Leotta

In un’intervista rilasciata a Oggi, Giorgia Rossi racconta:

“Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa”.

Differente quel che basta per renderla una figura che non va sovrapposta alla sua. Nella spartizione dei ruoli e dei programmi che affiderà loro DAZN, ci sarà modo di comprenderne l’esatta portata di queste affermazioni che mettono in evidenza come e quanto Diletta Leotta sia percepita come un personaggio televisivo che non riassume certo il suo ruolo in quello di giornalista. E descrive così la collega:

“Una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto”.

Giorgia Rossi non invidia a Diletta neanche Can Yaman

Giorgia, che da sette anni è legata sentimentalmente al collega di Mediaset Alessio Conti, promuove il fidanzato anche nel confronto con l’attore turco Can Yaman, compagno da qualche mese della presentatrice siciliana con il quale ha trascorso di recente giorni meravigliosi in Turchia.

“Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa: “Mi ripete ho 45 anni, poi non avrò più energie”. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50”, il programma di Giorgia Rossi.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le partite di Serie A live su DAZN

VIRGILIO SPORT | 21-07-2021 16:53