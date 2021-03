Le confessioni di Can Yaman: con Diletta Leotta "amore leale"

Se a tanti non è sfuggita quella reiterazione, da parte di Daniele Scardina, nel definire il rapporto con Diletta Leotta come “vero”, agli stessi darà soddisfazione la replica a distanza e elegante di Can Yaman.

In un’intervista esclusiva, rilasciata a Vanity Fair, l’attore turco, che ha conquistato platee di telespettatori che necessitavano di distrazioni sul sottile filo del romanticismo in quest’epoca di attese, ha narrato le difficoltà dell’infanzia, le scelte professionali che lo hanno condotto anche qui, in Italia e la relazione – romantica e giornalisticamente intrigante – con la conduttrice televisiva e influencer, Diletta Leotta.

Le rivelazioni di Can Yaman sul suo passato

“C’è stato un momento oscuro nella mia vita in cui il lavoro di mio padre ha iniziato ad andare male, molto male, e non avevamo i soldi neanche per pagare le rette di scuola. Ma se vivi il presente, e ti impegni in quello che fai, non hai tempo per la paura. Rimboccarsi le maniche, seguire l’istinto e andare a segno: questo è stato il mio segreto. Grazie a un amico speciale, un genietto che non parlava con nessuno eccetto me, un ragazzo albanese con cui mi piaceva fare tutto, iniziai a vincere una borsa di studio dopo l’altra, fino a diventare avvocato, poi attore”, ha confidato a Vanity nelle anticipazioni pubblicate alla vigilia dell’uscita del nuovo numero.

Can Yaman è impegnato come attore in una delle produzioni più ambiziose del momento, la serie internazionale in preparazione Sandokan, progetto di Lux Vide (una garanzia).

La relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta: matrimonio in vista?

Le indiscrezioni, a inizio anno, sulla sua storia con Diletta, volto di DAZN e impegnata su più fronti, hanno alleggerito e tessuto l’ideale di una narrazione talmente sorprendente che sono stati posti interrogativi sull’autenticità di questa relazione. In ciò i social hanno vomitato il tutto con abbondanza, come spesso accade. A quelle frasi, a quei commenti l’interprete di “Daydreamer” e “Che Dio ci aiuti!” si impegna a replicare con una risposta articolata che rivela ciò che è già evidente. E che mette a tacere tutti:

“È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”.

Diletta Leotta, per ora, tace. Non una parola sulle nozze al massimo qualche post e un gioco allusivo su cui esercitarsi parrebbe rischioso per chiunque.

Si spegneranno definitivamente le critiche e le insinuazioni su questa favola perfetta, ora che il protagonista ha smentito e ridimensionato anche le distorsioni delle affermazioni di Scardina a Verissimo? L’ex fidanzato della Leotta, il pugile campione con delicatezza e una sensibilità che mai è mancata, ha ribadito i sentimenti di rispetto e affetto nei riguardi di Diletta che, consapevole di questi meccanismi più di chiunque altro, non ha aggiunto nulla di più, nulla di meno.

