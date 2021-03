Daniele Scardina rompe il silenzio su Diletta Leotta e Can Yaman

Daniele Scardina è il pugile che balla, che ha superato il Covid e che ha manifestato gli affetti più autentici per la mamma, il nonno scomparso e la sua famiglia senza remore, palesando inoltre quanto sia grato a Dio e alla vita di quanto ha ricevuto in questi anni di successi sportivi. Protagonista dell’ultima edizione di ballando con le stelle, vinta da Gilles Rocca, Scardina a Verissimo ha confidato nell’intervista a Silvia Toffanin le proprie sensazioni. Anche riguardo all’amore, anche riguardo a Diletta Leotta, risucchiata in una storia dalla narrazione ardita con l’attore Can Yaman.

L’intervista di daniele Scardina: il legame con Diletta Leotta

Daniele originario di Rozzano, ha conquistato il ring e i successi nella boxe con grande disciplina e abnegazione: la sua tenacia lo ha esaltato nel percorso agonistico e gli ha permesso di emanciparsi da certi luogi comuni. Amatop come mai, dopo la partecipazione al talent condotto da Milly Carlucci, ha però interrotto la sua relazione con Diletta Leotta. Una storia che Scardina ha definito con queste parole a Verissimo:

“Una storia bellissima, eravamo complici in tutto. Eravamo veri, era una storia vera. Un bel periodo, ero innamorato”, ha confidato King Toretto.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, amore vero: le parole del pugile

Perché sottolineare quanto fosse “vera” quella relazione? La scelta dell’aggettivo non è sfuggita ai più attenti che hanno insinuato sui social che si volesse alludere, involontariamente, a quanto al contrario sembri finta e costruita la storia con l’attore turco.

Scardina non si è soffermato su altro, elogiando invece Diletta con parole molto dolci:

“Non ci sentiamo più, però le voglio bene, la rispetto tanto per la grande donna che è”.

Adesso è fidanzata, ricorda la Toffanin. “Spero che sia felice”, la chiosa del pugile. Senza rancore, con il sorriso.

VIRGILIO SPORT | 29-03-2021 11:17