Gilles Rocca, l'ex calciatore e attore di Ballando con le Stelle

Lo stupore (e anche lo sconcerto per la scena punk che lo ha reso popolare), nell’apprendere che l’individuo che si è ritrovato suo malgrado al centro di una lite sul palco dell’Ariston porta il nome di Gilles Rocca, deve essere stato notevole, visto il volume di ricerche che lo ha riguardato e l’improvvisa trasformazione in un personaggio estremamente noto. E non solo a ridosso della serata festivaliera.

Gilles Rocca protagonista di Ballando con le stelle

Eppure il concorrente di Ballando con le stelle, edizione 2020, con la faccia più interessante, in grado di bucare il video senza incertezze, né timore di smentite aveva ben prima di Sanremo 2020, di Morgan e Bugo, il suo pubblico. Perché è stato un calciatore talentuoso, perché si è trasformato in un attore bravo ma non famoso e in un regista sensibile e ardito nell’affrontare temi disturbanti, scomodi, come la Duchenne.

Il passato da calciatore di Gilles Rocca

Gilles Rocca oggi fa l’attore, ma l’incontro con la recitazione non è stato spontaneo, né immediato. Da giovanissimo, Gilles ha nutrito una passione smodata per il calcio (Primavera Lazio, per intenderci) e, in effetti, la sua grande disciplina lo aveva portato sì in televisione ma per prendere parte a Campioni, pilastro del connubio calcio-reality. Un grave infortunio a 21 anni, purtroppo, ha compromesso il cammino da professionista del giocatore e gli ha imposto di ripensare a molto, troppo della sua vita.

Il percorso da attore e regista: i successi di Gilles Rocca

Così ha incominciato a studiare, ad aiutarsi e a costruirsi una professionalità che esulasse dall’ambiente del pallone per agganciare un altro obiettivo. Dal 2005, ha collezionato una serie di ruoli che gli hanno donato una continuità e una buona esperienza attoriale: Don Matteo, Ris, Distretto di Polizia, le fiction a cui ha preso parte. Anche nel cinema l’attore romano classe 1983 si è fatto notare: Solo tre ore, Tre tocchi e poi nella docu-serie L’Aquila, Grandi Speranze. Da regista viene premiato con il Tulipani di Seta per Duchenne, docufilm su questa malattia e il suo dramma.

Sulla pista di Ballando con le stelle e in sala prove, nell’edizione più tormentata forse della storia del format condotto da Milly Carlucci, è con Lucrezia Lando, ma sono ben undici anni che gli è accanto – nella vita privata – la collega e attrice Miriam Galanti.

VIRGILIO SPORT | 29-09-2020 11:12