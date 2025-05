Napoli-Cagliari, moviola: cos’è successo sul gol dell’1-1 annullato a Piccoli

La prova dell’arbitro romano La Penna al Maradona nell’anticipo dell’ultima giornata di serie A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli

E’ tornato ad arbitrare in A solo due anni fa Federico La Penna – la scelta per Napoli-Cagliari– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli l’anno scorso ma non si sta ripetendo quest’anno. In stagione ha arbitrato anche il derby di coppa Italia Genoa-Sampdoria mentre in Atalanta-Milan è stato duramente contestato dal tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Vediamo come se l’è cavata ieri al Maradona.

I precedenti di La Penna con Cagliari e Napoli

Erano tredici le volte che La Penna aveva arbitrato il Cagliari nella sua carriera, di cui due in questa stagione: ovvero Cagliari-Napoli (0-4) nella 4ª giornata e Empoli-Cagliari (0-0) alla 31ª. Oltre a quest’anno poi, il fischietto di Roma tra le stagioni più recenti, ha incrociato i rossoblù in Serie A nella stagione 2023-24 in un Cagliari-Milan terminato 1-3 in favore dei rossoneri, nella stagione 2020-21 (Torino-Cagliari 2-3), due volte nel campionato 2019-20, prima in un Cagliari-Fiorentina concluso 5-1 in favore dei sardi e in un Cagliari-Atalanta chiuso sul risultato di 0-1 per i bergamaschi.

Per quel che riguarda il Napoli, i precedenti sono diciassette tra Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Serie A. In particolare in questo campionato, oltre alla sfida di andata contro i sardi già citata, sono solo due i precedenti con La Penna come direttore di gara: Genoa-Napoli 1-2 e Monza-Napoli 0-1. Nella sfida di andata all’Unipol Domus furono soltanto 3 i provvedimenti disciplinari presi dal direttore di gara romano, che ha estratto un’ammonizione per i rossoblù e due per i napoletani. Per quanto riguarda, invece, il bilancio complessivo dei provvedimenti disciplinari, le due squadre si equivalgono con 28 ammonizioni e 0 espulsioni per parte.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi con Marchetti IV uomo, Paterna a Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito Politano, Makoumbou, Lukaku.

Napoli-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Alla mezzora doppio giallo, per Makoumbou e Politano per reciproche scorrettezze. Check in corso per valutare la possibile condotta violenta di Makoumbou nei confronti di Raspadori ma ci sono problemi di comunicazione con l’arbitro. Giallo confermato ma anche poco dopo nuovo black out nei rapporti audio tra arbitro e Var.

Al 48′ il Cagliari pareggia con Piccoli ma il gioco era fermo per una posizione di fuorigioco di Augello. Al 52’ dopo il gol del 2-0 Lukaku si toglie la maglia e viene ammonito. Dopo il fischio finale inizia la festa scudetto del Napoli.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Luca Marelli. Il talent di Dazn parte dalle proteste partenopee per un colpo di Makoumbou ai danni di Raspadori, non sanzionato da La Penna: “Valutazione che mi trova d’accordo, comportamento antisportivo di Makoumbou e Politano, ma non c’è nulla di punibile per quanto riguarda il colpo a Raspadori”.