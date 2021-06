Rai sotto accusa: Notti Europee imbarazzante per il web

Metti una una stella dell’atletica, Danielle Madam (campionessa di lancio del peso che di recente ha preso la cittadinanza italiana) a fare da valletta, due ex campioni in studio e la consueta e un po’ obsoleta postazione social ed ecco “Notti Europee”, il programma di Rai1 che ha debuttato ieri dopo Italia-Turchia (gara che è stata un successo come auditel, con il 50,7% di share e 12.749.000 spettatori) e che nonostante il forte traino è stato immediatamente bocciato sui social (e anche dall’auditel: 1,7 milioni con il 15%). Parte male la programmazione post-gara del programma di Lollobrigida: due enfatiche interviste a Federico Zampaglione e Angela Melillo condite da banalità e un servizio in diretta con i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia di Montingelli (con un bell’assembramento, tra l’altro). Reminiscenze di anni ’90, ovunque, e qualche uscita a vuoto di Alessandro “Spillo” Altobelli e Domenico Marocchino che con Ana Aquiles e Gianfranco Teotino compongono il parterre. La Madam non parla ancora benissimo l’italiano ma soprattutto non dà l’idea di conoscere benissimo il calcio. L’impressione che sia stata scelta per altri motivi è evidente. E sul web arriva la condanna.

Per i tifosi Notti Europee è un flop

Fioccano i commenti: “Io penso che si si stia esagerando col politically correct. Su Rai 1 hanno messo a condurre una ragazza che non è all’altezza e temo sia lì solo per lanciare messaggi politici. La citazione a Mattarella giusto per parlare della cittadinanza è roba pessima” o anche: !Ah ecco hanno voluto rimediare alla mancanza di calciatori di colore con la conduttrice in studio” oppure: “Danielle Madam in un programma vecchio e noioso come Notti Europee perché siamo il Paese di Checco Zalone. “Evviva gli stranieri / evviva l’integrazione/ ma solo se so’ femmine/ e solo quelle bone”..”.

Le critiche si moltiplicano: “nottieuropee: Inguardabile !!!” o anche: “il programma è un residuato del 1992, lento e noioso” oppure: “Ma era necessario questo programma? Che imbarazzo, trasmissione inutile, presentatore ridicolo” o ancora: “Non c’era un parterre più televisivo e goliardico per il post-partita nottieuropee ? Non dico ripescare le notti Mondiali con la Parietti e la Marini ma na cosa più divertente che non faccia addormentatare magari”.

Arrivano reazioni al veleno: “Ste trasmissioni ti fanno venir voglia di tifare Svizzera, Galles e Turchia” o anche: “Una giornata di attenzioni per evitare assembramenti, poi arriva raisport con Montingelli“.

Nel mirino anche gli ex calciatori: “Altobelli ha quasi ultimato la trasformazione in Abatantuono” e infine: “Ma a Marocchino con la giacca di lana merinos, gliel’hanno detto che è metà giugno?”

SPORTEVAI | 12-06-2021 10:14