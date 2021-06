Spinazzola 'spinge' l'Italia: prova di forza all'esordio a Euro 2020

Prestazione straordinaria quella di Leonardo Spinazzola contro la Turchia. Novanta e rotti minuti a tutto gas sul binario mancino, impreziositi dalla consegna a fine gara del premio destinato al migliore in campo.

Prova devastante e di caratura internazionale quella inscenata sul prato di ‘casa’ dall’esterno di proprietà della Roma.

Ad impressionare è soprattutto la capacità del numero 4 azzurro di incidere nei grandi appuntamenti, nelle cosiddette partite che contano.

E la memoria non può che andare al folgorante esordio in Champions League del 12 marzo 2019, quando con la maglia della Juventus fu protagonista assoluto della ‘remuntada’ contro l’Atletico Madrid recitando lo stesso copione ammirato questa sera contro la Turchia, ossia quello della freccia incontenibile sulla corsia mancina.

Un autentico valore aggiunto, capace di abbinare una brillantezza atletica straripante alla capacità di cercare con grande frequenza l’uno contro uno contro il diretto marcatore.

Personalità e spregiudicatezza al potere per un calciatore che dimostra di non accusare il ‘peso’ del grande evento ma, al contrario, lo sfrutta come contesto nel quale esaltare ed esaltarsi. Per la felicità di un compiaciuto Roberto Mancini è consapevole di avere a disposizione un’arma in più lungo il cammino europeo.

OMNISPORT | 12-06-2021 09:11